Йокерит

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Хоккей
«Ак Барс» заявил нападающего как вратаря на игру КХЛ. Нескольких игроков не допустили до матча из-за ковида
#Ак Барс
Хоккей
Из «Йокерита» ушел лучший бомбардир среди защитников
#Микко Лехтонен
Хоккей
«Спартак» снова пропустил 7 голов в КХЛ – теперь от «Йокерита»
#Спартак (х)
Хоккей
КХЛ перенесла матч «Йокерита» и «Ак Барса». Все из-за контактов с «Нефтехимиком»
#КХЛ
Хоккей
КХЛ отменила матч «Динамо» Минск – «Йокерит»
#КХЛ
Хоккей
«Йокерит» – самый окупаемый клуб КХЛ
#Йокерит
Хоккей
Разница регулярки и плей-офф КХЛ – в матчах «Йокерита» и «Локомотива»
#КХЛ
Хоккей
Зарплатные бюджеты клубов КХЛ (Запад): у ЦСКА больше 2 млрд рублей, СКА уменьшил расходы почти на 500 млн
#КХЛ
Хоккей
«Слован» заявил 17 человек на игру с «Йокеритом». Второй вратарь – форвард
#Слован (хоккей)