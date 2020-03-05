Разница регулярки и плей-офф КХЛ – в матчах «Йокерита» и «Локомотива»

«Йокерит» и «Локомотив» пока выдают самую странную серию в плей-офф Кубка Гагарина. Такого явного доминирования нет ни в одной паре. За три игры «Локомотив» забросил только одну шайбу. Разгромные результаты в пользу «Йокерита»:

6:0

5:1

3:0

Так было далеко не весь сезон. В регулярном чемпионате «Локомотив» выигрывал чаще, а разгромное поражение было только одно: