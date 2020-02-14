Морозов отыграл в НХЛ семь сезонов. Его новая роль в КХЛ – шанс на диалог между лигами
В назначении Алексея Морозова на пост президента КХЛ есть много граней. Там и странное пересечение с «Авангардом», где Морозов входит в совет директоров (скоро уйдет). Там же и четкая позиция по продолжению политики бывшего президента: в КХЛ будет жесткий потолок зарплат. Руководители главных клубов лиги на это никак не повлияют.
Еще одно направление в работе Морозова – желание наладить диалог с НХЛ. «С НХЛ сложные переговоры. Дайте мне время разобраться. НХЛ отказывается от Олимпийских игр, не может найти общий язык с МОК и ИИХФ. В планах у меня визит в НХЛ, чтобы узнать планы и узнать, возможны ли вообще игры между КХЛ и НХЛ на данный момент», – сказал Морозов.
Морозов уезжал в НХЛ за возможностью. И остался на семь сезонов
Большая часть карьеры Алексея Морозова связана с «Ак Барсом». Только в Казань он попал уже из «Питтсбурга», где отбегал семь сезонов. Морозов сыграл в НХЛ 451 игру, но во время локаута в сезоне-2004/05 вернулся в Россию. Морозов считается одним из успешных проспектов в истории «Питтсбурга» – его возвращение в российский хоккей многие до сих пор считают странным решением.
Уже из НХЛ Морозов попал в сборную, где в 1998 году взял серебряные медали на Олимпиаде. «Считаю, что уехал в правильный момент», – говорил Морозов в интервью «СЭ». Там же он рассказывал о сорвавшемся переходе в «Детройт» в 2007-м: «Ред Уингз» тогда были очень сильны, за место в состав боролось много классных молодых игроков. У меня закончился контракт с «Ак Барсом», но в Казани устраивало все».
С «Ак Барсом» Морозов дважды выигрывал Кубок Гагарина. В России он стал частью звена с Зариповым и Зиновьевым – их называли одной из лучших троек в КХЛ. Зато фанаты «Питтсбурга» даже через несколько лет вспоминали Морозова. «Мне на самом деле приятнее наблюдать за Алексеем Морозовым, чем за Джино сейчас. Хотел бы, чтобы он вернулся в «Питтсбург», – писал один из фанатов клуба. Тогда там сравнивали Морозова и Малкина.
В КХЛ Морозов обычно держал уровень и доминировал:
Хорошая репутация Морозова – шанс на договоренность между лигами
КХЛ и НХЛ уже давно разговаривают о совместных матчах. Сейчас именно они – основное направление в переговорах между лигами. У Чернышенко был собственный взгляд на приезд клубов НХЛ – он рассматривал их встречу только в матчах с клубами КХЛ. Одной из проблем, которые мешают договоренностям, Чернышенко называл календари чемпионатов.
НХЛ рассматривает матчи в России, но только в качестве выставочной игры регулярного чемпионата. «Я уверен, что мы соберемся и сыграем матчи в России. Мы знаем, что там есть большой интерес к нашей игре – это, скорее всего, будет встреча регулярного сезона с двумя командами НХЛ», – рассказывал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Позиция Беттмэна расходится с желанием КХЛ. Там всегда хотели повторение матчей, которые уже успешно пробовали. В 2008 году магнитогорский «Металлург» играл товарищеский матч с «Рейнджерс» (3:4) в Швейцарии. В 2010-м рижское «Динамо» проиграло «Финниксу» (1:3), а СКА обыграл «Каролину» (5:3).