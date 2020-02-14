Морозов отыграл в НХЛ семь сезонов. Его новая роль в КХЛ – шанс на диалог между лигами

В назначении Алексея Морозова на пост президента КХЛ есть много граней. Там и странное пересечение с «Авангардом», где Морозов входит в совет директоров (скоро уйдет). Там же и четкая позиция по продолжению политики бывшего президента: в КХЛ будет жесткий потолок зарплат. Руководители главных клубов лиги на это никак не повлияют.

Еще одно направление в работе Морозова – желание наладить диалог с НХЛ. «С НХЛ сложные переговоры. Дайте мне время разобраться. НХЛ отказывается от Олимпийских игр, не может найти общий язык с МОК и ИИХФ. В планах у меня визит в НХЛ, чтобы узнать планы и узнать, возможны ли вообще игры между КХЛ и НХЛ на данный момент», – сказал Морозов.

Морозов уезжал в НХЛ за возможностью. И остался на семь сезонов

Большая часть карьеры Алексея Морозова связана с «Ак Барсом». Только в Казань он попал уже из «Питтсбурга», где отбегал семь сезонов. Морозов сыграл в НХЛ 451 игру, но во время локаута в сезоне-2004/05 вернулся в Россию. Морозов считается одним из успешных проспектов в истории «Питтсбурга» – его возвращение в российский хоккей многие до сих пор считают странным решением.