Что теперь будет с потолком зарплат в КХЛ? Морозов сразу ответил на намек президента ЦСКА
КХЛ опубликовала подборку комментариев о назначении Алексея Морозова новым президентом лиги. Из всех цитат нас больше всего заинтересовало высказывание президента ЦСКА Игоря Есмантовича. Вместе с дежурными словами и поздравлениями там есть такая фраза: «Стоит рассмотреть и вопросы потолка зарплат, размеров площадок, на которых мы сейчас играем в лиге».
По потолку зарплат лига все утвердила еще при Чернышенко. На сезон-2020/21 обозначен «жесткий» потолок в размере 900 миллионов рублей. Все тонкости сама КХЛ подробно объясняла в этом материале. Для нас важен сам факт реформы: она во многом сравняет возможности клубов и уберет сильную разницу между бедными и богатыми. Держать много топ-игроков в одной команде тоже будет тяжело.
Почему мы обратили внимание на цитату Есмантовича? Президент ЦСКА – один из самых жестких противников реформы с потолком зарплат.
«Капризов, Григоренко, Нестеров, Марченко, Сорокин – у них после этого сезона заканчиваются контракты. Как их удержать в России в условиях будущего жесткого потолка зарплат? В ЦСКА, одном из базовых клубов сборной, ныне играют 8 олимпийских чемпионов, есть чемпионы мира», – говорил Есмантович в ноябре 2019-го.
Есмантович уже влиял на реформу перед Олимпиадой – тогда это объяснялось интересами сборной: «Чтобы усилить ЦСКА и сборную, было принято решение попытаться вернуть несколько хоккеистов из Америки. Но вернуть их на год очень сложно, минимальные контракты – три года, по концепции лиги мы не вписывались в потолок. Поэтому я был против и обратился к лиге с предложением, и лига пошла нам навстречу, передвинув это решение на год».
Есмантовича пугало, что с 2020 года ЦСКА окажется в равных условиях с другими клубами КХЛ. Смена президента лиги – идеальная возможность для очередной попытки что-то изменить.
Только сам Морозов придерживается действующей политики: «Мы будем стоять на том, что потолок зарплат останется 900 миллионов рублей, и точка. Это уравняет шансы между клубами, привлечет болельщиков на трибуны. Все должны быть в равных условиях, никаких смягчений. Стратегия принята и утверждена советом директоров».