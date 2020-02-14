Что теперь будет с потолком зарплат в КХЛ? Морозов сразу ответил на намек президента ЦСКА

Почему мы обратили внимание на цитату Есмантовича? Президент ЦСКА – один из самых жестких противников реформы с потолком зарплат.

«Капризов, Григоренко, Нестеров, Марченко, Сорокин – у них после этого сезона заканчиваются контракты. Как их удержать в России в условиях будущего жесткого потолка зарплат? В ЦСКА, одном из базовых клубов сборной, ныне играют 8 олимпийских чемпионов, есть чемпионы мира», – говорил Есмантович в ноябре 2019-го.

Есмантович уже влиял на реформу перед Олимпиадой – тогда это объяснялось интересами сборной: «Чтобы усилить ЦСКА и сборную, было принято решение попытаться вернуть несколько хоккеистов из Америки. Но вернуть их на год очень сложно, минимальные контракты – три года, по концепции лиги мы не вписывались в потолок. Поэтому я был против и обратился к лиге с предложением, и лига пошла нам навстречу, передвинув это решение на год».

Есмантовича пугало, что с 2020 года ЦСКА окажется в равных условиях с другими клубами КХЛ. Смена президента лиги – идеальная возможность для очередной попытки что-то изменить.