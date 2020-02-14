Новый президент КХЛ входит в совет директоров «Авангарда» и дружит с его боссом

Больная тема русского хоккея – совмещение должностей и конфликты интересов. Алексея Морозова избрали новым президентом КХЛ. Из-за этого он оставит управленческую должность в МХЛ, но вряд ли избавится от клубных связей.

Морозов входит в совет директоров «Авангарда». Одним из первых на это вскользь обратил внимание Дмитрий Ерыкалов в материале на Sport24. «БИЗНЕС Online» еще в январе обозначил проблему: если Морозова изберут, то в теории на него смогут влиять разные клубы. Тут и мощные СКА и ЦСКА, «Ак Барс» (там Морозов провел лучшие годы) и «Авангард» (как раз из-за места в совете директоров). Морозова избрали – что дальше?

«Авангард» в последние годы серьезно поднял авторитет в лиге. В прошлом году команда дошла до финала КХЛ, хотя на несколько сезонов вынужденно переехала в Балашиху. В Омске решают проблемы с ареной, которые вскрылись в момент назначения нового руководства. Максим Сушинский – президент «Авангарда» с марта 2018 года. Александр Крылов с того же 2018-го – председатель совета директоров. С ними Алексея Морозова связывает плотная дружба.

«В совет директоров «Авангарда» меня пригласил его председатель Александр Владимирович Крылов, а также президент клуба Максим Юрьевич Сушинский. Оба хотят максимально поднимать и развивать омский хоккей. Моя задача – экспертная оценка, помощь со стороны. С Максимом мы знакомы не первый год. Его в Омске любят, знают и уважают. Хочется, чтобы «Авангард» только процветал, рад поделиться своим опытом», – рассказывал сам Морозов.