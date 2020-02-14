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#Алексей Морозов #КХЛ #Хоккей

Новый президент КХЛ входит в совет директоров «Авангарда» и дружит с его боссом

14 февраля, 14:00
Александр Плеханов

Алексей Морозов – новый президент КХЛ

Официальный сайт КХЛ

Больная тема русского хоккея – совмещение должностей и конфликты интересов. Алексея Морозова избрали новым президентом КХЛ. Из-за этого он оставит управленческую должность в МХЛ, но вряд ли избавится от клубных связей.

Морозов входит в совет директоров «Авангарда». Одним из первых на это вскользь обратил внимание Дмитрий Ерыкалов в материале на Sport24. «БИЗНЕС Online» еще в январе обозначил проблему: если Морозова изберут, то в теории на него смогут влиять разные клубы. Тут и мощные СКА и ЦСКА, «Ак Барс» (там Морозов провел лучшие годы) и «Авангард» (как раз из-за места в совете директоров). Морозова избрали – что дальше?

«Авангард» в последние годы серьезно поднял авторитет в лиге. В прошлом году команда дошла до финала КХЛ, хотя на несколько сезонов вынужденно переехала в Балашиху. В Омске решают проблемы с ареной, которые вскрылись в момент назначения нового руководства. Максим Сушинский – президент «Авангарда» с марта 2018 года. Александр Крылов с того же 2018-го – председатель совета директоров. С ними Алексея Морозова связывает плотная дружба.

«В совет директоров «Авангарда» меня пригласил его председатель Александр Владимирович Крылов, а также президент клуба Максим Юрьевич Сушинский. Оба хотят максимально поднимать и развивать омский хоккей. Моя задача – экспертная оценка, помощь со стороны. С Максимом мы знакомы не первый год. Его в Омске любят, знают и уважают. Хочется, чтобы «Авангард» только процветал, рад поделиться своим опытом», – рассказывал сам Морозов.

На официальном сайте «Авангарда» есть фото с первого заседания совета директоров при новых руководителях. Оно прошло еще 28 мая 2018 года. Алексей Морозов уже тогда был там (слева).

Официальный сайт Авангарда

Позже Морозов несколько раз высказывался об «Авангарде» и своей работе в клубе. Вот цитата от начала прошлого сезона: «Понимаете, я там помогаю только советами со стороны. Это не конфликт интересов. Максим Сушинский первый год в такой ответственной должности. Я пытаюсь ему немного помочь. Пребывание в совете директоров «Авангарда» не отнимает у меня много времени и не мешает основной работе».

Морозов начинал карьеру в «Крыльях Советов», потом уезжал в «Питтсбург». В КХЛ Морозов отыграл девять лет в «Ак Барсе», а завершил карьеру в ЦСКА. В игровом плане он никогда не был причастен к «Авангарду», но после карьеры все изменилось даже в мыслях Морозова. «Если я теперь помогаю Омску, то за них и буду переживать. Все-таки определенная ответственность и на меня ложится», – объяснял он, когда его спрашивали о клубных предпочтениях.

К 2019 году в отношениях Морозова и «Авангарда» ничего не изменилось. В ноябре он поучаствовал в открытии академии омского «Авангарда». Морозов мелькнул в выпуске «Командировки» (2:46) на ютуб-канале «Авангарда» – там он по-прежнему указан членом совета директоров. О возможном уходе Морозова из совета директоров из-за назначения на пост президента КХЛ пока никто не сообщал.

Все это – реальность для русского спорта. Поэтому Александр Медведев может одновременно работать в «Зените» и оставаться в структурах КХЛ, МХЛ и СКА. Поэтому Алексей Морозов все равно не избавится от клубных связей, даже если номинально его уберут с нескольких должностей.

UPD: ТАСС написал, что Морозов покинет должность в «Авангарде». Об этом рассказали в пресс-службе КХЛ. Сроки, когда это произойдет, неизвестны.

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