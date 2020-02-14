Новый президент КХЛ входит в совет директоров «Авангарда» и дружит с его боссом
Больная тема русского хоккея – совмещение должностей и конфликты интересов. Алексея Морозова избрали новым президентом КХЛ. Из-за этого он оставит управленческую должность в МХЛ, но вряд ли избавится от клубных связей.
Морозов входит в совет директоров «Авангарда». Одним из первых на это вскользь обратил внимание Дмитрий Ерыкалов в материале на Sport24. «БИЗНЕС Online» еще в январе обозначил проблему: если Морозова изберут, то в теории на него смогут влиять разные клубы. Тут и мощные СКА и ЦСКА, «Ак Барс» (там Морозов провел лучшие годы) и «Авангард» (как раз из-за места в совете директоров). Морозова избрали – что дальше?
«Авангард» в последние годы серьезно поднял авторитет в лиге. В прошлом году команда дошла до финала КХЛ, хотя на несколько сезонов вынужденно переехала в Балашиху. В Омске решают проблемы с ареной, которые вскрылись в момент назначения нового руководства. Максим Сушинский – президент «Авангарда» с марта 2018 года. Александр Крылов с того же 2018-го – председатель совета директоров. С ними Алексея Морозова связывает плотная дружба.
«В совет директоров «Авангарда» меня пригласил его председатель Александр Владимирович Крылов, а также президент клуба Максим Юрьевич Сушинский. Оба хотят максимально поднимать и развивать омский хоккей. Моя задача – экспертная оценка, помощь со стороны. С Максимом мы знакомы не первый год. Его в Омске любят, знают и уважают. Хочется, чтобы «Авангард» только процветал, рад поделиться своим опытом», – рассказывал сам Морозов.
Позже Морозов несколько раз высказывался об «Авангарде» и своей работе в клубе. Вот цитата от начала прошлого сезона: «Понимаете, я там помогаю только советами со стороны. Это не конфликт интересов. Максим Сушинский первый год в такой ответственной должности. Я пытаюсь ему немного помочь. Пребывание в совете директоров «Авангарда» не отнимает у меня много времени и не мешает основной работе».
Морозов начинал карьеру в «Крыльях Советов», потом уезжал в «Питтсбург». В КХЛ Морозов отыграл девять лет в «Ак Барсе», а завершил карьеру в ЦСКА. В игровом плане он никогда не был причастен к «Авангарду», но после карьеры все изменилось даже в мыслях Морозова. «Если я теперь помогаю Омску, то за них и буду переживать. Все-таки определенная ответственность и на меня ложится», – объяснял он, когда его спрашивали о клубных предпочтениях.
К 2019 году в отношениях Морозова и «Авангарда» ничего не изменилось. В ноябре он поучаствовал в открытии академии омского «Авангарда». Морозов мелькнул в выпуске «Командировки» (2:46) на ютуб-канале «Авангарда» – там он по-прежнему указан членом совета директоров. О возможном уходе Морозова из совета директоров из-за назначения на пост президента КХЛ пока никто не сообщал.
Все это – реальность для русского спорта. Поэтому Александр Медведев может одновременно работать в «Зените» и оставаться в структурах КХЛ, МХЛ и СКА. Поэтому Алексей Морозов все равно не избавится от клубных связей, даже если номинально его уберут с нескольких должностей.
UPD: ТАСС написал, что Морозов покинет должность в «Авангарде». Об этом рассказали в пресс-службе КХЛ. Сроки, когда это произойдет, неизвестны.