Правительство ушло. Каким мы запомним министра спорта Колобкова: допинг, чемпионат мира, белорусы
15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России. Это решение последовало после послания президента России Владимира Путина с предложением внести правки в конституцию.
«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», – заявил Медведев.
Закончил работу весь кабинет министров, включая министра спорта Павла Колобкова, который работал на этой должности с 2016 года. Мы вспоминаем все события, с которыми будем ассоциировать эту эпоху.
Допинг, дисквалификация, Олимпиада с нейтральным флагом
Впервые претензии к России по допинговому делу были высказаны еще в 2015 году. Колобков, который пришел в конце 2016 года, сразу попал под задачу – как реагировать на это и что делать с участием на последующих Олимпиадах.
Главное дилемма – выступать ли на зимней Олимпиаде в 2018 году или остаться дома. Выступления под нейтральным флагом собирали смешанную реакцию: даже сам Колобков в 2017 году то называл это унизительным, то призывал не обращать на это внимание – «Всем понятно, кого представляют наши спортсмены, все они патриоты».
В итоге Россия приехала на игры в Корею и под названием «Олимпийские спортсмены из России» забрала 17 медалей, включая две золотые. А спустя два года все повторилось заново.
На этот раз российские спортсмены не поедут под российским флагом на летнюю Олимпиаду в Токио. Параллельно Россию на четыре года лишили права проведения крупных соревнований – но футбола с ЧЕ-2020 и финала Лиги чемпионов это вроде не коснется.
Россия успешно провела ЧМ-2018
Наверное, главное спортивное событие прошедшего десятилетия в России. Сразу после получения права на проведение ЧМ появилось много вопросов: темпы строительства объектов, подготовка сборной, организация доступа туристов.
Один из самых удачных моментов – организация безвизового въезда для держателей билетов. Решение оказалось настолько удачным, что его планируют повторить на ЧЕ-2020 и других соревнованиях.
«Первый в истории чемпионат мира в России, безусловно, удался, он получил самые высокие оценки. Выдано почти 1,8 миллиона паспортов болельщика, посещаемость - 7,7 миллиона человек, трибуны были заполнены на 98 процентов. Такой результат - логичный итог той огромной работы, что провела наша страна в ходе подготовки и проведения чемпионата», – говорил Колобков после ЧМ.
Единственный вопрос к организации ЧМ – это наследие инфраструктурных объектов. Пока что из всех 12 стадионов в РПЛ используют только семь. «Ротор», «Нижний Новгород», «Мордовия» и «Балтика» играют в ФНЛ (близок к выходу пока только «Ротор»), а что делать с Лужниками никто не понимает.
Еще один спорный момент – звание Заслуженных мастеров спорта всем футболистам сборной России. Волейболистка Екатерина Гамова тогда возмущалась: «Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!».
Колобкова наградили за проведение ЧМ-2018, но никто этого не понял
Свежая новость – в конце 2019 года Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского. По времени это совпало с новым запретом для России по делу о допинговом скандале, а мотивирующая часть в приказе не была прописана.
Ситуацию прояснило заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Да, действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу.
Это было какое-то время назад, и это действительно связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу», – сказал Песков.
Россия сблизилась с белорусами
В футболе этот тренд отразился на лимите в чемпионате России. С этого сезона белорусы перестали считаться легионерами – намного больше их в лиге не стало, но есть интересный кейс с переходом Ильи Шкурина в ЦСКА этой зимой, за которым будет интересно посмотреть.
В других видах спорта реформа заметнее. Например, в декабре Колобков пообещал помочь белорусам с подготовкой к Олимпиаде.
«Белорусским спортсменам на Играх в Токио мы окажем всю возможную поддержку. Нужно просто предоставить нам список видов спорта, которые хотели бы там (на дальневосточных базах – прим. РИА Новости) готовиться, сроки примерные. Вместе с нашими федерациями посмотрим, что у нас есть на Дальнем Востоке».
Между странами подписали соглашение о научно-образовательном сотрудничестве, в рамках которого планируются совместные спортивные мероприятия.
Увеличились частные инвестиции в спорт
Для этого выбрали форму государственно-частного партнерства (ГЧП). В нем обычно государство приглашает бизнес принять участие в развитии общественно-значимых проектов в обмен на определенную долю прибыли с их эксплуатации.
«Реализация проекта ГЧП позволит выполнить задачу, поставленную президентом: к 2024 году мы должны вовлечь 55% граждан в спорт. Без ГЧП выполнить это поручение будет сложно.
Это один из самых эффективных инструментов, и международный опыт показывает, что ГЧП позволяет экономить от 15 до 20% государственных расходов», – рассказывал Колобков в 2018 году и прогнозировал в будущем годовые инвестиции в размере 10 миллиардов рублей.
Спортсмены ссорились с федерацией легкой атлетики
Легкая атлетика – дисциплина, которую допинговый скандал задел чуть ли не больше всего. Многие спортсмены раскритиковали Всероссийскую федерацию легкой атлетики за сложившуюся ситуацию, особенно эмоциональное выступление было у Марии Ласицкене. Этим летом мы подробно разбирали ситуацию, но она развивается до сих пор.
Колобков так отреагировал на ситуацию: «Я прекрасно понимаю Марию. Она лучшая спортсменка мира в легкой атлетике, а впереди Олимпийские игры. Ей хочется выступать на соревнованиях с российскими флагом и гимном. Из ВФЛА ушли три вице-президента и президент, а ведь именно организация несет ответственность за развитие вида спорта.
Спортсмены должны объединиться, я сам готов со всеми встретиться и поговорить. Нужно бороться с допингом всем вместе — и спортсменам, и тренерам, и руководству федераций. Та же Маша с ее активной жизненной позицией вполне могла бы стать своеобразным пропагандистом здорового спорта».