Правительство ушло. Каким мы запомним министра спорта Колобкова: допинг, чемпионат мира, белорусы

Допинг, дисквалификация, Олимпиада с нейтральным флагом

Впервые претензии к России по допинговому делу были высказаны еще в 2015 году. Колобков, который пришел в конце 2016 года, сразу попал под задачу – как реагировать на это и что делать с участием на последующих Олимпиадах.

Главное дилемма – выступать ли на зимней Олимпиаде в 2018 году или остаться дома. Выступления под нейтральным флагом собирали смешанную реакцию: даже сам Колобков в 2017 году то называл это унизительным, то призывал не обращать на это внимание – «Всем понятно, кого представляют наши спортсмены, все они патриоты».

В итоге Россия приехала на игры в Корею и под названием «Олимпийские спортсмены из России» забрала 17 медалей, включая две золотые. А спустя два года все повторилось заново.

На этот раз российские спортсмены не поедут под российским флагом на летнюю Олимпиаду в Токио. Параллельно Россию на четыре года лишили права проведения крупных соревнований – но футбола с ЧЕ-2020 и финала Лиги чемпионов это вроде не коснется.