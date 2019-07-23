Краткая история пива на стадионах России: оно под запретом 15 лет, но все просят его вернуть
До 2005 года пиво на стадионах продавалось свободно. В 2002-м погромы в Москве после матча России и Японии на чемпионате мира приблизили ситуацию к запрету. Через два года рекламу пива серьезно ограничили: рекламные ролики убрали из утренних и дневных эфиров на ТВ и стадионах.
С 1 января 2005-го запустился закон, запрещающий продажу пива во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях и его употребление рядом со стадионами.
Еще через три года Москва приняла финал Лиги чемпионов, и возникла странная ситуация: во время игры по просьбе УЕФА реклама пива в «Лужниках» все-таки была, при этом РФС был оштрафован Федеральной антимонопольной службой за незаконное размещение рекламы. Сумма штрафа – 60 тысяч рублей.
В июле 2011-го президент России Дмитрий Медведев подписал закон, где пиво приравнивалось к остальным алкогольным напиткам. С 1 января 2012-го было запрещено пить его в общественных местах, еще через год появился запрет на продажу алкоголя с 11 вечера до 8 утра.
Президент РФС (на тот момент Сергей Фурсенко) хотел вернуть пиво: «В современном футболе не так легко найти хороших спонсоров, а пивоваренные компании являются инвестором в футбол во всем мире. В той же Англии прибыль от продажи пива за матч приравнивается к £1 млн. Получается, наши клубы могут получить от $5 млн до $15 млн добавки в бюджет».
В 2012-м премьер-министр Владимир Путин провел встречу с главой ФИФА Йозефом Блаттером. Вопрос, стоит ли возвращать пиво на стадионы, Путин переадресовал Блаттеру. «Этот продукт – часть жизни болельщиков. Болельщики хотят пива. Я считаю, что пиво не так разрушительно, если его потреблять, как все в жизни, в надлежащем количестве. Давайте радоваться жизни. Радоваться игре. И давайте пить пиво», – предложил Блаттер.
«Я обеими руками за пиво. Его отсутствие на стадионах не решает никаких проблем безопасности. В конце концов, никто и ничто не мешает людям перед походом на футбол выпить дома, на улице или еще где – и не пива, а водки», – говорил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Вскоре появилось послабление из-за требования ФИФА к ЧМ-2018: с 1 июля 2014 года в статью закона «О рекламе» был добавлен пункт, разрешающий рекламу пива и алкоголя на основе пива до 31 декабря 2018. На Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 продажа пива на стадионах была разрешена благодаря нескольким федеральным законам, но затем ограничения вернулись.
ФИФА рассказала, что за время ЧМ-2018 на стадионах России было выпито 3,2 миллиона стаканов пива BUD, а на долю безалкогольного пришлось 2% – это выше, чем обычная доля на рынке (1,5%).
После ЧМ-2018 дискуссии о продаже пива на стадионах возобновились, причем об этом говорили даже политические руководители. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразился так: «Мы продали пива на 89 млн рублей. Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Мне, конечно, стыдно так говорить, мусульманину, но я забочусь о наших братьях-православных». Путин отреагировал: «Уж если мусульмане просят к пиву либеральнее подойти – посмотрим».
В 2019 году РФС возглавил Александр Дюков. Он раньше тоже выступал за продажу пива: «Просим поддержать предложение снять запрет на продажу слабоалкогольного пива. Сейчас футбольный матч – это развлечение, как поход в кино, на концерт, а там подобные напитки являются одной из составных частей».
Дюков так считает и сейчас: «Мы не видим никакой проблемы в разрешении продажи и рекламы пива на стадионах. Безусловно, в этом будет больше пользы российскому футболу, поскольку это очень важный источник дохода как для лиг, так и для клубов.
Сейчас многие приходят к самому началу матча, потому что сидят где-то в барах у стадиона, а после идут сразу снова в бар обсуждать игру. Это неправильно. Не скажу, что это главный инструмент для повышения посещаемости, но одна из базовых мер».
22 июля 2019-го депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев внесли законопроект о разрешении продажи пива на стадионах. Коротко о его положениях:
• Производители пива охотно сотрудничают с футбольными клубами и вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства.
• Реализация и употребление пива во время футбольных матчей должны быть организованы исключительно в специально отведенных местах.
• Несмотря на рекламу пива во время матчей за последние несколько лет, в России наблюдается устойчивая тенденция по сокращению употребления пива, с одновременным ростом процента употребления слабоалкогольного и безалкогольного пива.
• Принятие законопроекта поможет клубам привлекать дополнительные источники финансирования. Учитывая непростую финансовую ситуацию, эта мера «поможет закрыть дыру».