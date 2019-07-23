Краткая история пива на стадионах России: оно под запретом 15 лет, но все просят его вернуть

До 2005 года пиво на стадионах продавалось свободно . В 2002-м погромы в Москве после матча России и Японии на чемпионате мира приблизили ситуацию к запрету. Через два года рекламу пива серьезно ограничили: рекламные ролики убрали из утренних и дневных эфиров на ТВ и стадионах.

С 1 января 2005-го запустился закон, запрещающий продажу пива во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях и его употребление рядом со стадионами.