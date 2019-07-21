«Спартаку» мешал дебютант «Ростова», у Рамиреса дикие цифры в Уфе, Ахметов невероятно точен в ЦСКА. Главное в туре РПЛ

«Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо. Это не невезение, это мастерство . Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства. Если выход один на один Кардозу не реализует, если Юсупов не реализует момент с семи метров – что это, как объяснить?» – задавался вопросом Хохлов после игры.

Вероятно, он не знал о чудовищной статистике «Динамо» в играх с «Рубином» в РПЛ одержало всего три (три!) победы в аж 35 матчах .