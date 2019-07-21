Главный форвард «Урала» впервые за 21 месяц забил в домашнем матче. Раньше Черчесов звал его в сборную

Чем запомнился за это время Ильин:

• Попал в число номинантов на звание «Джентльмен года-2017».

• Попал в сферу интересов «Локомотива», но в команду не перешел – «Локо» к Лиге чемпионов купил Смолова.

• Прямо во время матча с «Зенитом» разругался с одноклубником Димитровым : «Захлестнули эмоции. После игры мы поговорили в раздевалке с Колей, все нормально. Он меня понял, никаких негативных моментов нет. Нет смысла раздувать трагедию. Димитров в ходе этого эпизода не пострадал. Мы же не в шашки и не в шахматы играем».

• Поссорился с Мирзовым, который утверждал, что Ильин обозвал его «чуркой». КДК доказательств этому не нашла.

На самом деле, Ильин – не самый забивной форвард, и за все это время с момента последнего гола в Екатеринбурге он забил всего пять голов. Виной тому в том числе и травмы, которые игроку не дают покоя.

Сегодня наконец-то Екатеринбург увидел гол Ильина. Получилось не так сложно – головой с очень близкого расстояния, зато удалось остановить странную домашнюю серию, а заодно и забить победный мяч. «Урал» в итоге разгромил «Ахмат» 3:0.