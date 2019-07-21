Главный форвард «Урала» впервые за 21 месяц забил в домашнем матче. Раньше Черчесов звал его в сборную
Владимир Ильин мощно ворвался в российский футбол весной 2017-го. До этого он забивал за «Тосно», «Калугу», «Кубань» и другие команды, а в зимнюю паузу сезона-2016/17 перебрался в «Урал».
В первой же игре он забил «Краснодару» (кубковый матч, когда «Урал» ушел с 0:3 на 3:3 и выиграл в серии пенальти), а чуть позже провел крутой отрезок из четырех матчей, где также непременно забивал. 25-летним игроком тут же заинтересовались российские топ-клубы.
В 2017-м все происходило стремительно – в августе Ильин получил вызов в сборную России на товарищеский матч против «Динамо». Из расширенного списка по разным причинам были исключены Черышев, Камболов, Подберезкин и Канунников, а Ильина оставили.
На поле Ильин тогда не появился – он получил травму. «Входил в сезон, не переживая, а сейчас думаю, что в подсознании эти мысли (о травмах – прим.) все равно были. Может быть, оттуда и выливаются эти травмы», – говорил футболист.
14 октября 2017-го Ильин принес «Уралу» победу в матче с «Анжи», и тот гол в Екатеринбурге был до сегодняшнего дня последним для игрока в этом городе. Долгих 645 дней пришлось ждать, чтобы снова отпраздновать забитый мяч перед своими трибунами. 21 месяц, почти два года, 21 матч.
Чем запомнился за это время Ильин:
• Попал в число номинантов на звание «Джентльмен года-2017».
• Попал в сферу интересов «Локомотива», но в команду не перешел – «Локо» к Лиге чемпионов купил Смолова.
• Прямо во время матча с «Зенитом» разругался с одноклубником Димитровым: «Захлестнули эмоции. После игры мы поговорили в раздевалке с Колей, все нормально. Он меня понял, никаких негативных моментов нет. Нет смысла раздувать трагедию. Димитров в ходе этого эпизода не пострадал. Мы же не в шашки и не в шахматы играем».
• Поссорился с Мирзовым, который утверждал, что Ильин обозвал его «чуркой». КДК доказательств этому не нашла.
На самом деле, Ильин – не самый забивной форвард, и за все это время с момента последнего гола в Екатеринбурге он забил всего пять голов. Виной тому в том числе и травмы, которые игроку не дают покоя.
Сегодня наконец-то Екатеринбург увидел гол Ильина. Получилось не так сложно – головой с очень близкого расстояния, зато удалось остановить странную домашнюю серию, а заодно и забить победный мяч. «Урал» в итоге разгромил «Ахмат» 3:0.
Уральцы одержали вторую победу подряд и на время возглавили турнирую таблицу РПЛ. Начал классно и Ильин – гол в этом матче, голевая передача в прошлом. Почему бы и вновь не помечтать о сборной.