Сюрпризы 1 тура РПЛ: чудовищная неточность ЦСКА, почти половина голов головой, первая желтая карточка тренеру
Первый тур РПЛ завершился, и практически в каждом матче было много интересного. Вкратце о том, что обсуждали чаще всего:
- «Арсенал» – «Динамо» 1:1 – два красивых гола в первом матче сезона, 33 удара на двоих;
- «Урал» – «Уфа» 3:2 – пять мячей на двоих, потрясающая игра Бикфалви, который оформил дубль;
- «Спартак» – «Сочи» 1:0 – дебютант упустил массу моментов и пропустил в компенсированное время, обсуждают и судейство – сомнительный гол, непоставленные пенальти в обе стороны;
- «Ростов» – «Оренбург» 2:1 – матч начался в 21:30, и этим сильно недовольны почти все;
- «Крылья Советов» – ЦСКА 2:0 – невнятная игра армейцев и сенсационное поражение;
- «Зенит» – «Тамбов» 2:1 – неплохой матч новичка РПЛ, два гола «Зенита» за три минуты, ошибка Лунева, огненная пресс-конференция Григоряна;
- «Ахмат» – «Краснодар» 1:0 – супергерой Бериша, он не забил пенальти, но красиво попал с игры, а еще сотворил семь обводок – на большее количество в туре не сподобился никто;
- «Локомотив» – «Рубин» 1:1 – очередной классный гол Алексея Миранчука, на этот раз прямым ударом со штрафного, а Кварацхелия забил бывшему клубу.
Теперь коротко по тем моментам, которые не были видны на первый взгляд.
ЦСКА нанес 17 ударов не в створ ворот
Матч в Самаре армейцам не удался совершенно, но по точности ударов вообще случился провал. По воротам били восемь футболистов, и лишь одному из них удалось попасть в створ – Ивану Облякову. Итого ЦСКА нанес 19 ударов, из которых по воротам попал лишь дважды. Оба удара Облякова для Рыжикова проблемами не стали. Главный неудачник – Бийол, все шесть его выстрелов прошли мимо.
Зато «Оренбург» попал лишь однажды и забил
Если у ЦСКА эффективность ударов в створ нулевая, то у «Оренбурга» – стопроцентная. По воротам «Ростова» удалось попасть лишь один раз, и Деспотович отпраздновал забитый мяч. Впрочем, от поражения он не спас – 1:2. При этом статистика ударов еще хуже, чем у ЦСКА – всего один в створ из десяти вообще.
Впервые в истории нашего чемпионата тренеру показана желтая карточка
Раньше в РПЛ судьи или успокаивали тренеров или просто выгоняли их со скамейки. Перед сезоном в правилах появилась поправка, согласно которой судьи могут показывать тренерам желтые карточки за агрессивное поведение.
Так в историю попал Владимир Федотов в игре «Ростов» – «Оренбург». Тренер гостей удивился после матча: «Что именно и каким образом судья там услышал? Потому что в таком шуме я даже до ближних игроков докричаться не могу». На вопрос журналиста, кто же его сдал, Федотов ответил: «О, это любовь…».
Удивительный дебютант из «Ростова» – аж 11 выигранных верховых единоборств
Дмитрий Чистяков занимался в академии «Зенита», поиграл в Армении и в нашей ФНЛ. В прошлом сезоне помог «Тамбову» выйти в РПЛ, летом перешел в «Ростов» и дебютировал в лиге уже в первом туре.
В плане отборов и перехватов ничего выдающегося (один и ноль), но игра в воздухе все затмила. 185-сантиметровый защитник выиграл целых 11 верховых дуэлей. Ничего себе дебют. «Оренбург» в итоге забил головой, но в моменте с пропущенным голом нет вины Чистякова – Деспотович опередил не его, а Козлова. Интересно, как 25-летний защитник проявит себя в следующем туре в игре со «Спартаком».
Почти половина всех голов забита головой
Их в туре скопилось целых девять – довольно много, учитывая, что всего забито 19. При этом пять из этих голов головой банальны – в единоборстве лучше оказался атакующий игрок (Бикфалви дважды, Деспотович, Козлов, Кварацхелия). Еще четыре – либо гол, о котором спорят, либо полнейший провал защиты.
Жиго забил за «Спартак», в буквальном смысле закрыв глаза защитнику.
Шомуродов открыл счет в игре с «Оренбургом», имея гигантскую свободу.
Ерохин в матче с «Тамбовом» подбежал к штрафной и в последние пару секунд имел возможность стоять на месте и спокойно пристроиться к мячу – не мешал никто вообще.
«Тамбов» тут же получил и второй гол, просто бросив Дзюбу одного. Ужас.
Вертикальный футбол в российском чемпионате процветает, тут никакого секрета нет. Но количество голов головой в этом туре довольно велико, как и жуткие провалы команд, которым в конкретных матчах как раз требовалось сыграть крайне внимательно в защите. Главным образом это относится к «Оренбургу» и «Тамбову».
Первый тур в целом понравился – скандалов минимум, подвижный футбол почти во всех матчах, неплохие голы. И хорошая посещаемость: 22 952 человека в среднем за матч. Ни одна из игр не собрала меньше 10 тысяч болельщиков.
Во втором туре нет суперматчей по вывескам, но хватает интриг:
• «Ростов» – «Спартак»: Карпин против красно-белых, в последних 10 матчах в Ростове-на-Дону «Спартак» побеждал лишь однажды;
• «Сочи» – «Зенит»: в межсезонье к сочинцам перешли сразу четыре зенитовца;
• ЦСКА – «Оренбург»: в прошлом сезоне такой матч окончился неожиданным поражением армейцев 2:3;
• «Уфа» – «Краснодар»: «Уфа» за пять домашних матчей забила «Краснодару» всего один мяч;
• «Локомотив» – «Тамбов»: команде Григоряна опять играть против команды из топ-5 в гостях;
• «Урал» – «Ахмат»: про не очень понятное поражение уральцев 1:4 трехлетней давности до сих пор помнят;
• «Крылья Советов» – «Арсенал»: матч прошлой и нынешней команд Божовича, а еще друг против друга сыграют братья Комбаровы;
• «Динамо» – «Рубин»: у динамовцев в 34 матчах против «Рубина» всего лишь три (!) победы, это жутко неудобный соперник.