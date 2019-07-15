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#РПЛ #Спартак #Зенит #ЦСКА #Оренбург #Тамбов #Ростов #Владимир Федотов #Дмитрий Чистяков

Сюрпризы 1 тура РПЛ: чудовищная неточность ЦСКА, почти половина голов головой, первая желтая карточка тренеру

15 июля 2019, 21:10
Михаил Морозов

Первый тур РПЛ завершился, и практически в каждом матче было много интересного. Вкратце о том, что обсуждали чаще всего:

  • «Арсенал» – «Динамо» 1:1 – два красивых гола в первом матче сезона, 33 удара на двоих;
  • «Урал» – «Уфа» 3:2 – пять мячей на двоих, потрясающая игра Бикфалви, который оформил дубль;
  • «Спартак» – «Сочи» 1:0 – дебютант упустил массу моментов и пропустил в компенсированное время, обсуждают и судейство – сомнительный гол, непоставленные пенальти в обе стороны;
  • «Ростов» – «Оренбург» 2:1 – матч начался в 21:30, и этим сильно недовольны почти все;
  • «Крылья Советов» – ЦСКА 2:0невнятная игра армейцев и сенсационное поражение;
  • «Зенит» – «Тамбов» 2:1 – неплохой матч новичка РПЛ, два гола «Зенита» за три минуты, ошибка Лунева, огненная пресс-конференция Григоряна;
  • «Ахмат» – «Краснодар» 1:0 – супергерой Бериша, он не забил пенальти, но красиво попал с игры, а еще сотворил семь обводок – на большее количество в туре не сподобился никто;
  • «Локомотив» – «Рубин» 1:1 – очередной классный гол Алексея Миранчука, на этот раз прямым ударом со штрафного, а Кварацхелия забил бывшему клубу.

Теперь коротко по тем моментам, которые не были видны на первый взгляд.

ЦСКА нанес 17 ударов не в створ ворот

Матч в Самаре армейцам не удался совершенно, но по точности ударов вообще случился провал. По воротам били восемь футболистов, и лишь одному из них удалось попасть в створ – Ивану Облякову. Итого ЦСКА нанес 19 ударов, из которых по воротам попал лишь дважды. Оба удара Облякова для Рыжикова проблемами не стали. Главный неудачник – Бийол, все шесть его выстрелов прошли мимо.

Зато «Оренбург» попал лишь однажды и забил

Если у ЦСКА эффективность ударов в створ нулевая, то у «Оренбурга» – стопроцентная. По воротам «Ростова» удалось попасть лишь один раз, и Деспотович отпраздновал забитый мяч. Впрочем, от поражения он не спас – 1:2. При этом статистика ударов еще хуже, чем у ЦСКА – всего один в створ из десяти вообще.

Впервые в истории нашего чемпионата тренеру показана желтая карточка

Раньше в РПЛ судьи или успокаивали тренеров или просто выгоняли их со скамейки. Перед сезоном в правилах появилась поправка, согласно которой судьи могут показывать тренерам желтые карточки за агрессивное поведение.

Так в историю попал Владимир Федотов в игре «Ростов» – «Оренбург». Тренер гостей удивился после матча: «Что именно и каким образом судья там услышал? Потому что в таком шуме я даже до ближних игроков докричаться не могу». На вопрос журналиста, кто же его сдал, Федотов ответил: «О, это любовь…».

Удивительный дебютант из «Ростова» – аж 11 выигранных верховых единоборств

Дмитрий Чистяков занимался в академии «Зенита», поиграл в Армении и в нашей ФНЛ. В прошлом сезоне помог «Тамбову» выйти в РПЛ, летом перешел в «Ростов» и дебютировал в лиге уже в первом туре.

В плане отборов и перехватов ничего выдающегося (один и ноль), но игра в воздухе все затмила. 185-сантиметровый защитник выиграл целых 11 верховых дуэлей. Ничего себе дебют. «Оренбург» в итоге забил головой, но в моменте с пропущенным голом нет вины Чистякова – Деспотович опередил не его, а Козлова. Интересно, как 25-летний защитник проявит себя в следующем туре в игре со «Спартаком».

Почти половина всех голов забита головой

Их в туре скопилось целых девять – довольно много, учитывая, что всего забито 19. При этом пять из этих голов головой банальны – в единоборстве лучше оказался атакующий игрок (Бикфалви дважды, Деспотович, Козлов, Кварацхелия). Еще четыре – либо гол, о котором спорят, либо полнейший провал защиты.

Жиго забил за «Спартак», в буквальном смысле закрыв глаза защитнику.

Шомуродов открыл счет в игре с «Оренбургом», имея гигантскую свободу.

Ерохин в матче с «Тамбовом» подбежал к штрафной и в последние пару секунд имел возможность стоять на месте и спокойно пристроиться к мячу – не мешал никто вообще.

«Тамбов» тут же получил и второй гол, просто бросив Дзюбу одного. Ужас.

Вертикальный футбол в российском чемпионате процветает, тут никакого секрета нет. Но количество голов головой в этом туре довольно велико, как и жуткие провалы команд, которым в конкретных матчах как раз требовалось сыграть крайне внимательно в защите. Главным образом это относится к «Оренбургу» и «Тамбову».

Первый тур в целом понравился – скандалов минимум, подвижный футбол почти во всех матчах, неплохие голы. И хорошая посещаемость: 22 952 человека в среднем за матч. Ни одна из игр не собрала меньше 10 тысяч болельщиков

Во втором туре нет суперматчей по вывескам, но хватает интриг:

«Ростов» – «Спартак»: Карпин против красно-белых, в последних 10 матчах в Ростове-на-Дону «Спартак» побеждал лишь однажды;

«Сочи» – «Зенит»: в межсезонье к сочинцам перешли сразу четыре зенитовца;

ЦСКА – «Оренбург»: в прошлом сезоне такой матч окончился неожиданным поражением армейцев 2:3;

«Уфа» – «Краснодар»: «Уфа» за пять домашних матчей забила «Краснодару» всего один мяч;

«Локомотив» – «Тамбов»: команде Григоряна опять играть против команды из топ-5 в гостях;

«Урал» – «Ахмат»: про не очень понятное поражение уральцев 1:4 трехлетней давности до сих пор помнят;

«Крылья Советов» – «Арсенал»: матч прошлой и нынешней команд Божовича, а еще друг против друга сыграют братья Комбаровы;

«Динамо» – «Рубин»: у динамовцев в 34 матчах против «Рубина» всего лишь три (!) победы, это жутко неудобный соперник.

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