Сюрпризы 1 тура РПЛ: чудовищная неточность ЦСКА, почти половина голов головой, первая желтая карточка тренеру

Теперь коротко по тем моментам, которые не были видны на первый взгляд.

ЦСКА нанес 17 ударов не в створ ворот

Матч в Самаре армейцам не удался совершенно, но по точности ударов вообще случился провал. По воротам били восемь футболистов, и лишь одному из них удалось попасть в створ – Ивану Облякову. Итого ЦСКА нанес 19 ударов, из которых по воротам попал лишь дважды . Оба удара Облякова для Рыжикова проблемами не стали. Главный неудачник – Бийол, все шесть его выстрелов прошли мимо.

Зато «Оренбург» попал лишь однажды и забил