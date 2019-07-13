Бикфалви опять вытащил победу для «Урала». Мы не понимаем, почему он до сих пор не в топ-клубе
«Урал» начал новый сезон РПЛ с победой над «Уфой» − 3:2. Сразу два гола в матче забил Эрик Бикфалви, который просто обязан был уехать этим летом на повышение. Но в итоге румын продлил контракт с «Уралом» и снова зажигает в Екатеринбурге.
Его гол – настоящий хит в Англии
В это межсезонье обычный английский фанат нашел видео гола Эрика Бикфалви, который он забил в ворота «Динамо» в третьем туре прошлого сезона. Видео он выложил в твиттере и подписал: «Кто, черт возьми, сотворил это?».
Видео быстро разлетелось в интернете: на данный момент его посмотрели пять миллионов пользователей. Бикфалви обсуждали в соцсетях, сравнивали с Бергкампом и требовали немедленно отправить в топ-клуб.
«Я не уверен, но «МЮ» уже наверное предложил за него 200 миллионов».
«Переродившийся Деннис Бергкамп?».
«Один из лучших голов в истории футбола».
Но Бикфалви так никуда и не уехал
Несмотря на внушительный (для футбола) возраст, 31 год, Бикфалви явно мог бы помочь, как минимум, российским топ-клубам: тот же «Краснодар» скоро стартует в ЛЧ, а ЦСКА не помешает хороший партнер для Чалова.
Кстати, именно об интересе ЦСКА слухи были еще год назад, через пару недель после знаменитого гола в ворота «Динамо». Агент подтвердил, что Бикфалви интересен этот вариант, но до дела тогда не дошло.
На этом слухи не закончились: зимой говорили о «Локомотиве», весной − о «Рубине». До этого рядом с фамилией Бикфалви засветились неназванные немецкие и турецкие клубы. Но в июле стало известно, что он вернулся в «Урал» и продлил контракт с клубом еще на год.
Бикфалви 31, но он прогрессирует каждый год
В прошлом году полузащитник Бикфалви забил 6 голов и стал лучшим бомбардиром своей команды вместе с Андреем Панюковым. При этом показатели румына с каждым годом в РПЛ только улучшаются.
Например, три года назад он выигрывал в среднем 0.7 единоборств за игру, два года назад − 1, а в прошлом сезоне − 2.1. В дебютном матче этого сезона Бикфалви увеличил показатель до 7 и задал хорошую планку для нового сезона.
Контракт Бикфалви продлен, но ничто не мешает ему все еще найти себе новый клуб. А мы искренне надеемся, что этот сезон для Эрика будет удачным: в «Урале» или любом другом клубе.