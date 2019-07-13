Бикфалви опять вытащил победу для «Урала». Мы не понимаем, почему он до сих пор не в топ-клубе

Но Бикфалви так никуда и не уехал

Несмотря на внушительный (для футбола) возраст, 31 год, Бикфалви явно мог бы помочь, как минимум, российским топ-клубам: тот же «Краснодар» скоро стартует в ЛЧ, а ЦСКА не помешает хороший партнер для Чалова.

Кстати, именно об интересе ЦСКА слухи были еще год назад, через пару недель после знаменитого гола в ворота «Динамо». Агент подтвердил, что Бикфалви интересен этот вариант, но до дела тогда не дошло.

На этом слухи не закончились: зимой говорили о «Локомотиве», весной − о «Рубине». До этого рядом с фамилией Бикфалви засветились неназванные немецкие и турецкие клубы. Но в июле стало известно, что он вернулся в «Урал» и продлил контракт с клубом еще на год.