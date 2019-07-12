Глушаков раскроется, Заболотный разыграется и другие сценарии, которые мы не ждем от РПЛ-2019/20
«Рубин», несмотря на все проблемы, выберется в еврокубки
В прошлом сезоне у Бердыева почти получилось это сделать (судя по первому кругу), но во второй части чемпионата что-то пошло не так, и Казань провалилась поближе к зоне стыков. В конце сезона ушел Бердыев, а вместе с ним – самое положительное, что было в клубе за последние годы.
Новый «Рубин» существенно отличается от предыдущих вариаций. В нем вроде бы есть деньги, туда идут неплохие футболисты (Марков, Кварацхелия, Виталий Денисов, Плиев, Дюпин). На предсезонной подготовке Роман Шаронов сказал: «Всегда хочется лучшего, и Рустем Фидаевич [Сайманов] всегда прилагает максимум усилий, чтобы укомплектовать команду. Идет определенное становление команды, поэтому на данный момент все хорошо».
Осталось определиться с амбициями, забить на критику со стороны и бодро шагать в сторону еврокубков. Вот это будет действительно неожиданным поворотом.
Кононов подавит хейт и сделает «Спартак» чемпионом
«Спартак» даже в самое спокойное время напоминает пробудившийся вулкан. В прошлом году была сразу пара мощных извержений. Первое связано с Глушаковым. Второе – с неудовлетворительными результатами. По последнему: Кононова мочили, обвиняли в плохой игре «Спартака» и всякий раз напоминали о фразе про «поставить атакующий футбол за четыре месяца».
В межсезонье пришел новый президент, который подтянул своих игроков, усилил основу футболистами, которых требовал Кононов. Теперь «Спартак» вроде бы готов к сезону. Важно понимать: стресса на старте будет больше, ведь клуб стартует с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Хочется, чтобы провалов и скандалов было меньше, а успехов и побед больше. Мы устали смотреть на вечно хандрящий «Спартак». Вот бы Кононов сломал вокруг себя образ не самого подходящего для «Спартака» тренера и, если бы не взял чемпионство, максимально близко подошел к этому.
«Сочи» закрепится в Премьер-лиге и будет расти дальше
Редко бывает, чтобы дебютанты Премьер-лиги остаются в вышке. Еще реже случается, что команды, только заскочившие РПЛ, сходу начинают прогрессировать (последний яркий пример – «Краснодар»).
«Сочи» влетел в Премьер-лигу с кучей проблем: не было задач и состава (слова спортивного директора Андрея Орлова), но за две недели нашли себе игроков, причем большую часть выцепили у «Зенита». Хочется верить, что проект «Сочи» – не односезонная команда, и что в следующем сезоне он все так же будет играть в РПЛ.
Возможности (деньги, шикарный стадион) для сенсации у него есть – в таком случае «Сочи» частично сломает стереотипы о «нефутбольной стране».
Заболотный раскроется и взорвет Премьер-лигу
Заболотный в «Тосно» – мощный форвард, который помог клубу выйти в РПЛ, забил 16 голов в 32 матчах ФНЛ. Заболотный в «Зените» – плюшевая пародия на нападающего, который: а) Забивает по большим праздникам; б) Стал объектом мемов в социальных сетях.
Кажется, пора понять, что «Зенит» – явно не клуб для Заболотного. На фоне переродившегося Дзюбы, который долго не забивает, но является максимально полезным для команды, и Азмуна, нашедшего себя после стагнации в Казани, просто стыдно быть в такой ужасной форме.
Нужен середняк или команда, в которой давление и внимание к тебе не такое пристальное. Пример – «Арсенал». Дзюба уже доказал, что можно уехать туда и прогрессировать, когда в тебя никто не верит. Почему бы Заболотному не попробовать такую авантюру – терять ему нечего. Да и «Арсеналу» после ухода Джорджевича срочно нужен дополнительный страйкер в обойму.
Глушаков заиграет, извинится перед болельщиками «Спартака» и вернется
После объявления Глушакова об уходе из «Спартака» большая часть болельщиков команды вздохнула с облегчением: сливов, внефутбольных скандалов, легендарной ОПГ – всего этого больше не будет. Глушаков уехал в «Ахмат» – в команду, в которой от него особо не ждут чуда и огромных подвигов. И это идеальный момент, чтобы зажечь.
Есть подозрение, что если Глушаков постарается и включит режим, который был в сезон чемпионства «Спартака», то от этого выиграют все. «Ахмат» за счет этого поднимется максимально высоко в таблице. Глушаков же заиграет на уровне впервые с 2017-го и докажет всем, что его переезд из Москвы был прежде всего ошибкой «Спартака» (первый, кто это сделал – Роман Еременко).
Уходя, Глушаков сказал: «Моя мечта — вернуться обратно в «Спартак». Кем угодно: тренером, менеджером, может, и игроком еще вернусь». Возможно, искренние извинения только подтолкнут Глушакова к этому возвращению.
Фото с плашки: Global Look Press