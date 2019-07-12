Глушаков раскроется, Заболотный разыграется и другие сценарии, которые мы не ждем от РПЛ-2019/20

«Рубин», несмотря на все проблемы, выберется в еврокубки

В прошлом сезоне у Бердыева почти получилось это сделать (судя по первому кругу), но во второй части чемпионата что-то пошло не так, и Казань провалилась поближе к зоне стыков. В конце сезона ушел Бердыев, а вместе с ним – самое положительное, что было в клубе за последние годы.

Новый «Рубин» существенно отличается от предыдущих вариаций. В нем вроде бы есть деньги, туда идут неплохие футболисты (Марков, Кварацхелия, Виталий Денисов, Плиев, Дюпин). На предсезонной подготовке Роман Шаронов сказал: «Всегда хочется лучшего, и Рустем Фидаевич [Сайманов] всегда прилагает максимум усилий, чтобы укомплектовать команду. Идет определенное становление команды, поэтому на данный момент все хорошо».