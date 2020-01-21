Кто такой Олег Матыцин – новый министр спорта
Новым министром спорта России назначен Олег Матицын. Вкратце что о нем известно:
• Ему 55 лет, он женат, у него двое сыновей.
• В 21 год он окончил ГЦОЛИФК (позже – РГУФК) – институт физической культуры в Москве. Через четыре года окончил аспирантуру, еще через год – получил степень кандидата педагогических наук.
• Был ректором и президентом университета, а также президентом Российского спортивного студенческого союза.
• Второе высшее образование получил еще через 16 лет – уже по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
• Матыцин – заслуженный тренер России, мастер спорта по настольному теннису.
• Опубликовал более 80 научных трудов, также написал семь книг. Среди них – учебники по настольному теннису.
Матыцин – один из семи представителей России в МОК
Летом 2018 года в обновленные составы комиссий Международного олимпийского комитета были включены семь россиян. Один из них – Матицын наряду с Исинбаевой, Тарпищевым, Усмановым, Давыдовой, Лисиным и Колобковым.
Матицын вместе с Давыдовой стали членами комиссии «Олимпийское образование».
Он – президент FISU, главной организации студенческого спорта
Осенью 2019-го Матыцин был переизбран на пост главы FISU. Он находится на этом посту с 2015 года и, вероятно, будет работать до 2023-го. После назначения на пост министра спорта России он сказал, что в следующем месяце на заседании исполкома FISU обсудит возможность дальнейшего пребывания на этой должности.
FISU основана в 1948 году и объединяет 174 национальные федерации студенческого спорта, а также организовывает Летнюю и Зимнюю Универсиады.
Получил орден от Путина
В июне 2018 года президент России Владимир Путин вручил Матыцину орден Почета.
«Вы инициировали, дали огромный импульс развитию студенческого спорта в России. И сейчас мы видим, насколько ректорское сообщество, университетское сообщество, студенты активно занимаются спортом», – сказал Матыцин, обращаясь к Путину.
Проходил по делу незаконной передачи земель
Следствие подозревало Матыцина, на тот момент ректора РГУФК, в превышении должностных полномочий с июля 2001-го по июль 2006-го и передаче в аренду находившийся в федеральной собственности земельный участок коммерческим структурам, в результате чего бюджет РФ недосчитался 120 миллионов рублей.
В 2009-м Матыцин был отстранен решением Басманного суда от должности президента РГУФК.
В марте 2012 года Измайловский суд признал Матыцина виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Позже выяснилось, что срок давности уголовного преследования истек после назначения судебного заседания, но до вступления приговора в законную силу, в связи с чем Матыцин подлежит освобождению от наказания, назначенного приговором суда.
О Матыцине очень хорошие отзывы
«Олег Матыцин - настоящий профессионал, преданный спорту. Он внес огромный вклад в развитие спортивного студенческого движения в России и укрепление его позиций в мире», – Павел Колобков.
«Матыцин – спортивный человек, который обладает авторитетом и опытом в спорте. Считаю, что в мире спорта у него большой авторитет. База есть серьезная, а с его опытом можно решить те проблемы, которые есть», – Виталий Мутко.
«И Дмитрий Чернышенко, и Олег Матыцин – известные спортивные деятели. Они не имеют никакого отношения к печальным событиям, связанным с допингом. Это очень хорошо. Они подтвердили свои профессиональные качества результатами своей работы. Вижу логику в этих назначениях. По меньшей мере это не скажется отрицательно на развитии событий в допинговом споре, а может и поможет нам», – Владимир Лукин (глава ПКР).
«Я положительно отношусь к Олегу Матыцину. Мы не раз встречались с ним, обменивались мнениями. У него современный взгляд на проблемы. Я с оптимизмом смотрю вперед. Он может рассчитывать на мое понимание и поддержку», – Юрий Ганус (глава РУСАДА).
«Олега Матыцина хорошо знают в отрасли, у него кристальная биография. Очень достойная кандидатура. Уверен, что он будет активно способствовать развитию массового спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений», – Михаил Дегтярев (председатель Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи).
И еще одно важное назначение. Вице-премьером назначен президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. На этом посту он сменил Ольгу Голодец.