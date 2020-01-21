Кто такой Олег Матыцин – новый министр спорта

Новым министром спорта России назначен Олег Матицын. Вкратце что о нем известно:

• Ему 55 лет, он женат, у него двое сыновей.

• В 21 год он окончил ГЦОЛИФК (позже – РГУФК) – институт физической культуры в Москве. Через четыре года окончил аспирантуру, еще через год – получил степень кандидата педагогических наук.

• Был ректором и президентом университета, а также президентом Российского спортивного студенческого союза.

• Второе высшее образование получил еще через 16 лет – уже по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

• Матыцин – заслуженный тренер России, мастер спорта по настольному теннису.

• Опубликовал более 80 научных трудов, также написал семь книг. Среди них – учебники по настольному теннису.