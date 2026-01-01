Йокерит

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В матче «Спартак» – «Йокерит» произошли две драки после первого же вбрасывания
#КХЛ
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
#КХЛ
Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
#КХЛ
Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
#КХЛ
Поведение КХЛ – стыд
#КХЛ
«Йокерит» сам снялся с Кубка Гагарина. КХЛ пока не останавливает сезон
#Йокерит
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ