Какой спорт посмотреть в новогодние праздники

Отдыхать интереснее с просмотром спорта. Вот на что можно потратить свободное время.

⚠️ Предупреждение: с такой программой легко перепутать день с ночью.

31 декабря

🏀 3:30. НБА: «Майами» – «Милуоки».

Зачем смотреть : «Майами» цинично выбил лучшую команду Востока в прошлом плей-офф НБА еще во втором раунде – 4-1. Как вообще Яннис это допустил? И допустит ли неудачу снова?

: «Майами» цинично выбил лучшую команду Востока в прошлом плей-офф НБА еще во втором раунде – 4-1. Как вообще Яннис это допустил? И допустит ли неудачу снова? Где смотреть: здесь и далее по матчам НБА – в России права на них есть у онлайн-кинотеатра MEGOGO. В остальном же, все матчи НБА доступны по подписке NBA League Pass.

🏒 5:30. МЧМ: Россия – Швеция.

Зачем смотреть : тут-то все ясно – уже традиционно любимый новогодний турнир для многих россиян. Это будет последний матч группового этапа перед плей-офф.

: тут-то все ясно – уже традиционно любимый новогодний турнир для многих россиян. Это будет последний матч группового этапа перед плей-офф. Где смотреть: на Первом канале в прямой трансляции.

1 января

⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 23:00. АПЛ: «МЮ» – «Астон Вилла».

Зачем смотреть : чтобы начать новый год с интересного футбола. «Астон Вилла» уже крупно выносила «Ливерпуль» и «Арсенал» в этом сезоне и в таблице находится совсем неподалеку от «МЮ». Да и в прошлом сезоне на «Олд Траффорд» они феерично сыграли 2:2, а Грилиш вообще забил супергол.

: чтобы начать новый год с интересного футбола. «Астон Вилла» уже крупно выносила «Ливерпуль» и «Арсенал» в этом сезоне и в таблице находится совсем неподалеку от «МЮ». Да и в прошлом сезоне на «Олд Траффорд» они феерично сыграли 2:2, а Грилиш вообще забил супергол. Где смотреть: все игры АПЛ в интернете транслирует «Окко Спорт».

2 января

🏀 3:00. НБА: «Даллас» – «Майами».

Зачем смотреть: столкновение звезд всегда интересно, а тут – Дончич против Батлера, главное, чтобы лидер «Майами» был здоров.

⚽️🇪🇸 18:15. Примера: «Бетис» – «Севилья».