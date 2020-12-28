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#Хоккей #Футбол #Россия U20 #МЧМ-2021 #АПЛ #Ювентус #Манчестер Сити #Хоккей #Астон Вилла #баскетбол #Милан #Серия А #Манчестер Юнайтед #Севилья #Примера #Челси #Хьюстон #Голден Стэйт Уорриорз #Майами Хит #Йокерит #Милуоки (б) #Портленд (б) #ЦСКА (х) #Бетис #Бостон Селтикс #Кубок английской лиги #Лос-Анджелес Клипперс #Лыжные гонки #Торонто (б) #Тур де Ски

Какой спорт посмотреть в новогодние праздники

вчера, 23:30

ФХР

Отдыхать интереснее с просмотром спорта. Вот на что можно потратить свободное время.

⚠️ Предупреждение: с такой программой легко перепутать день с ночью.

31 декабря

🏀 3:30. НБА: «Майами»«Милуоки».

  • Зачем смотреть: «Майами» цинично выбил лучшую команду Востока в прошлом плей-офф НБА еще во втором раунде – 4-1. Как вообще Яннис это допустил? И допустит ли неудачу снова?
  • Где смотреть: здесь и далее по матчам НБА – в России права на них есть у онлайн-кинотеатра MEGOGO. В остальном же, все матчи НБА доступны по подписке NBA League Pass.

🏒 5:30. МЧМ: Россия – Швеция.

  • Зачем смотреть: тут-то все ясно – уже традиционно любимый новогодний турнир для многих россиян. Это будет последний матч группового этапа перед плей-офф.
  • Где смотреть: на Первом канале в прямой трансляции.

1 января

⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 23:00. АПЛ: «МЮ»«Астон Вилла».

  • Зачем смотреть: чтобы начать новый год с интересного футбола. «Астон Вилла» уже крупно выносила «Ливерпуль» и «Арсенал» в этом сезоне и в таблице находится совсем неподалеку от «МЮ». Да и в прошлом сезоне на «Олд Траффорд» они феерично сыграли 2:2, а Грилиш вообще забил супергол.
  • Где смотреть: все игры АПЛ в интернете транслирует «Окко Спорт».

2 января

🏀 3:00. НБА: «Даллас» – «Майами».

  • Зачем смотреть: столкновение звезд всегда интересно, а тут – Дончич против Батлера, главное, чтобы лидер «Майами» был здоров.

⚽️🇪🇸 18:15. Примера: «Бетис»«Севилья».

  • Зачем смотреть: в Примере мало крутых вывесок, но севильское дерби выбивается из ряда скучных пар. В нем всегда огонь. В начале 2018-го, например, «Севилья» получила дома 3:5.
  • Где смотреть: прямую трансляцию проведет «Матч Футбол 1», также чемпионат Испании вконтакте транслирует «Телеспорт».

Keystone Press Agency / Global Look Press

🏒 Вечер. МЧМ: четвертьфиналы.

  • Зачем смотреть: плей-офф, где ждем Россию, но и кроме нее будет интересно – ведь это молодежный хоккей.
  • Где смотреть: матч в 20:00 покажет телеканал «Матч Игра», три остальных встречи будут впрямую на «Матч ТВ».

3 января

🏒 Утро. МЧМ: четвертьфиналы.

🏒 17:00. КХЛ: ЦСКА«Йокерит».

  • Зачем смотреть: с ними в последнее время нескучно. В этом сезоне ЦСКА выиграл 4:2 в гостях, а, например, дома уступил 2:5. Так они поступали и в 2019-м, когда «Йокерит» выиграл гостевой матч 3:0, а ЦСКА – 5:1. А в 2018-м лупили друг друга дома: финны – 4:1, русские – 5:0. А как на этот раз?
  • Где смотреть: впрямую на телеканале «КХЛ HD».

⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 19:30. АПЛ: «Челси»«Ман Сити».

  • Зачем смотреть: топ-матч АПЛ между командами, к тренерам которых копятся вопросы по сезону. Обоим клубам пора набирать очки стабильно. Очень важная игра.
  • Где смотреть: все игры АПЛ в интернете транслирует «Окко Спорт».

4 января

🏀 4:30. НБА: «Голден Стэйт»«Портленд».

  • Зачем смотреть: если вы сильно соскучились по Стефу Карри, которого за весь год почти не видели – вот и отличный способ последить. Да еще в матче против команды, где есть своя суперзвезда – Дэмиан Лиллард.

НБА

5 января

🏀 3:30. НБА: «Торонто»«Бостон».

  • Зачем смотреть: они устроили красоту во втором раунде плей-офф, и очень хочется увидеть нечто подобное снова. Хотя уже и без Газоля с Ибакой в «Торонто».

🏀 4:00. НБА: «Хьюстон»«Даллас».

  • Зачем смотреть: Харден против Дончича. Но даже не это здесь главное. В прошлом сезоне команды от души поиграли в атакующий баскетбол – все матчи были красивыми и результативными. Последний – так вообще с 300+ очками на двоих («Даллас» проиграл 149:153 в овертайме).

🏒 Утро. МЧМ: полуфиналы.

  • Зачем смотреть: очень ждем там наших.
  • Где смотреть: станет известно позже по телепрограмме.

6 января

🏒 МЧМ: финал.

  • Зачем смотреть: просмотр обязателен, даже если там не будет сборной России. Но мы очень ждем, что будет.
  • Где смотреть: станет известно позже по телепрограмме.

⚽️🇮🇹 22:45. Серия А: «Милан»«Ювентус».

  • Зачем смотреть: в конце 2019-го «Милан» плелся в середине и отставал от «Юве» на 21 очко. В конце 2020-го в новом сезоне «Милан» опережает «Юве» на 10 очков (при игре в запасе у туринцев). «Ювентусу» надо стремительно догонять лидера – матч наиважнейший для обоих.
  • Где смотреть: «Матч ТВ» наверняка покажет игру на своих каналах. Также чемпионат Италии вконтакте транслирует «Телеспорт».

XinHua / Global Look Press

⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 22:45. Кубок лиги: «МЮ»«Ман Сити».

  • Зачем смотреть: градус всегда высок у манчестерского дерби. А тут еще и битва за выход в финал, где победителя, скорее всего, будет поджидать Жозе Моуринью с «Тоттенхэмом» (у него полуфинал с «Брентфордом»).
  • Где смотреть: «Матч ТВ» транслирует на своих каналах игры Кубка лиги.

7 января

🏀 6:00. НБА: «Голден Стэйт» – «Клипперс».

  • Зачем смотреть: Карри против Кавая – это еще круче, чем Карри против Лилларда. Опять же, давно мы не видели «Голден Стэйт» со здоровым Карри против топ-команд.

А кому не хватит снега – добро пожаловать на «Тур де Ски». С 1 по 10 января пройдет традиционная лыжная многодневка, где можно поболеть за наших. Например, в прошлом году первые два места у мужчин заняли Александр Большунов и Сергей Устюгов, а у женщин второй стала Наталья Непряева.

Показывать гонки будет «Матч ТВ».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Россия U20
#МЧМ-2021
#АПЛ
#Ювентус
#Манчестер Сити
#Хоккей
#Астон Вилла
#баскетбол
#Милан
#Серия А
#Манчестер Юнайтед
#Севилья
#Примера
#Челси
#Хьюстон
#Голден Стэйт Уорриорз
#Майами Хит
#Йокерит
#Милуоки (б)
#Портленд (б)
#ЦСКА (х)
#Бетис
#Бостон Селтикс
#Кубок английской лиги
#Лос-Анджелес Клипперс
#Лыжные гонки
#Торонто (б)
#Тур де Ски