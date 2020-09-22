В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
В КХЛ очень сложная ситуация с коронавирусом, и она ухудшается. Практически каждый день есть новости о заболевших и о переносах матчей. При этом финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» перенесли целый ряд матчей, а «Локомотив», не прибывший на игру против «Куньлуня», получил техническое поражение.
О каждом случае – вкратце:
КХЛ перенесла пять матчей «Йокерита»
• «Йокерит» играл с «Нефтехимиком», у которого позже были выявлены первично положительные результаты.
• По решению органов здравоохранения Финляндии, хоккеисты «Йокерита» были признаны представителями контактной группы, клуб посажен на двухнедельный карантин.
• Тогда КХЛ решила перенести игры (11-21 сентября) с «Ак Барсом», «Северсталью», «Металлургом», «Витязем» и ЦСКА на более поздний срок. И хотя тесты «Йокерита» оказались отрицательными, клуб остался на карантине.
• Позже в Финляндии властями было разрешено досрочно завершить карантин «Йокерита», так что команда могла возобновить тренировки и готовиться к игре против «Сибири».
• Почему «Йокерит» не может сыграть молодежкой: она играет в финской лиге, и ее игроки не имеют российских виз, а сделать их быстро сейчас нереально.
КХЛ перенесла шесть матчей «Барыса»
• В «Барысе» обнаружились положительные тесты на коронавирус, команда села на двухнедельный карантин и всех распустила по домам.
• КХЛ перенесла матчи (18 сентября – 1 октября) с рижским «Динамо», «Северсталью», «Металлургом», «Куньлунем», «Витязем» и «Сочи».
• Почему «Барыс» не может сыграть молодежкой: ее нет в МХЛ, к тому же, по информации президента КХЛ Алексея Морозова, в ней тоже есть заболевшие.
Коронавирус был у «Нефтехимика», но клуб играл
• Ситуация с ковидом в клубе была сложной еще в конце августа, и на стартовый матч против СКА «Нефтехимик» выставил 16 воспитанников.
• Матч против рижского «Динамо» был перенесен из-за подозрения на коронавирус у семи игроков. Но только он один.
• Следующие четыре матча «Нефтехимика» состоялись по расписанию. Тесты не выявили заболевших.
Коронавирус у «Локомотива» – и переносы, и поражение
• 17 сентября не состоялся матч «Локомотива» с «Сочи», через два дня была перенесена игра с минским «Динамо». Симптомы коронавируса диагностированы у 11 хоккеистов «Локомотива».
• Дальше – странная история. КХЛ перенесла матч с «Куньлунем» с 21 на 22 сентября, вероятно, чтобы понять масштаб проблем «Локомотива» по итогам дополнительного тестирования.
• 22 сентября «Локомотив» не выехал на игру в Мытищи, что было сюрпризом для «Куньлуня», который вышел на раскатку. КХЛ засчитала «Локомотиву» техническое поражение за неявку, указав, что клубы должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы – это крайняя мера.
• «Локомотив» объяснил: основа отправлена на карантин, смешанного состава быть не может из-за постановления Роспотребнадзора, а использование молодежного состава приведет к повышенному травматизму.
Что получается:
- У «Йокерита» нет зараженных, но он на карантине, а пять матчей перенесены.
- У «Барыса» есть зараженные, и он на карантине, а шесть матчей перенесены.
- У «Нефтехимика» были зараженные, были матчи с привлечением молодежи, одна игра перенесена.
- У «Локомотива» много зараженных, перенесено три матча (пусть последний всего на день), но в третьем – КХЛ влепила клубу технарь.
Пока наиболее внятным объяснением кажется разница в подходе к иностранным и российским клубам. В Финляндии и Казахстане по местному законодательству команды должны отбыть карантин, а молодежки выставить они не могут, об этом мы писали выше. «Мы должны учитывать, какие у них в стране правила», – это слова Морозова.
В случае с «Нефтехимиком» лига пошла навстречу клубу (перенос одной игры), а клуб – лиге (молодежный состав). В случае с «Локомотивом» лига также пошла навстречу клубу (перенос нескольких игр), но клуб отказался выставлять молодежку, объяснив это не эпидемиологическими проблемами, а повышенным травматизмом.
Хотя было и вот такое сообщение о переносе старта чемпионата для молодежной команды.
Есть и еще один интересный момент – это последний абзац сообщения о техническом поражении: «Есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведенных «Локомотивом» и лабораторией КХЛ».
КХЛ писала о трех подтвержденных диагнозах среди хоккеистов и еще нескольких сотрудниках с симптомами ОРВИ. А «Р-Спорт» со ссылкой на источник сообщил, что количество положительных тестов, проведенных лигой, существенно меньше, и что тестирование в «Локомотиве» выявило целых 30 положительных случаев.
До этого дня с иностранными и российскими клубами КХЛ договаривалась, но в случае с «Локомотивом» есть проблемы. Пока это сложно назвать конфликтом, но, кажется, есть недопонимание между клубом и лигой.
Это далеко не единственная проблема КХЛ. Впереди новый квест – с «Торпедо» и рижским «Динамо», чья игра была отменена, а проблемы с коронавирусом есть у обоих. Или со СКА, где у ряда хоккеистов тоже есть симптомы.