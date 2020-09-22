В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?

В КХЛ очень сложная ситуация с коронавирусом, и она ухудшается. Практически каждый день есть новости о заболевших и о переносах матчей. При этом финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» перенесли целый ряд матчей, а «Локомотив», не прибывший на игру против «Куньлуня», получил техническое поражение.

О каждом случае – вкратце:

КХЛ перенесла пять матчей «Йокерита»

• «Йокерит» играл с «Нефтехимиком», у которого позже были выявлены первично положительные результаты.

• По решению органов здравоохранения Финляндии, хоккеисты «Йокерита» были признаны представителями контактной группы, клуб посажен на двухнедельный карантин.

• Тогда КХЛ решила перенести игры (11-21 сентября) с «Ак Барсом», «Северсталью», «Металлургом», «Витязем» и ЦСКА на более поздний срок. И хотя тесты «Йокерита» оказались отрицательными, клуб остался на карантине .

• Позже в Финляндии властями было разрешено досрочно завершить карантин «Йокерита», так что команда могла возобновить тренировки и готовиться к игре против «Сибири».

• Почему «Йокерит» не может сыграть молодежкой: она играет в финской лиге, и ее игроки не имеют российских виз, а сделать их быстро сейчас нереально.