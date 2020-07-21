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#КХЛ #коронавирус #Хоккей #Спартак (х) #Авангард #ЦСКА (х)

В КХЛ постоянно находят заболевших коронавирусом. Как это повлияет на сезон? А он вообще будет?

21 июля, 20:47
Александр Плеханов

твиттер ХК «Авангарда»

Сезон уже закончили. О чем речь?

Да, ЦСКА признали чемпионом России, а Кубок Гагарина в прошлом сезоне так и не доиграли. Все время с момента его остановки в марте команды находились в отпусках, а их руководство решало трансферные вопросы. Тот же ЦСКА так долго вписывался в потолок зарплат, что до сих пор отпускает легионеров в другие клубы.

Теперь команды КХЛ возвращаются к тренировкам в обновленных составах. Все игроки вышли из отпуска в середине июля. Перед новым сезоном – полноценное медобследование, к которому теперь добавились и регулярные тесты на коронавирус. ЦСКА пишет, что команда сдает их еженедельно.

Повторяется ситуация из футбола: постоянное тестирование, выявление заболевших и контактной группы, консультации с местным Роспотребнадзором.

твиттер ХК ЦСКА

Где нашли заболевших?

«Авангард». 20 человек из клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Известно, что среди них точно есть Сергей Шумаков.

ЦСКА. Семь игроков.

«Спартак». Андрей Зубарев рассказал о вирусной пневмонии, клуб – еще примерно о десятке заболевших из игроков и персонала.

«Ак Барс». Один заболевший по инсайду Алексея Шевченко, но официально о нем не говорят.

«Северсталь». Два игрока.

«Торпедо». Три игрока. По обоим клубам информация от президента КХЛ Алексея Морозова.

Как это скажется на старте КХЛ?

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября – лига не говорила, что откажется конкретно от этой даты. Пока все оптимистично: до старта сезона еще полтора месяца, а к концу июля лига обещает представить его календарь. КХЛ на официальном сайте несколько раз подчеркнула дату 2 сентября и старт заявочной кампании в середине августа.

Июль-август в русском хоккее – это еще и время для предсезонных турниров, через которые команды набирают форму. Один из таких турниров – Sochi Hockey Open. Он проходит с 2016 года, обычно в начале августа. «Авангард» отказался от участия сразу после объявления о коронавирусе.

Теперь «Сочи» на правах организатора прорабатывает другие варианты по клубам-участникам. В ВХЛ и МХЛ по одному предсезонному турниру уже отменили, но клубы КХЛ пока ищут разные варианты. Ситуация в лиге схожа с положением НХЛ. Там клубы тоже вернулись к тренировкам перед возобновлением сезона и регулярно находят у себя новых заболевших.

Если сезон КХЛ все-таки стартует в сентябре, то каким он будет?

Вот главное из специальных правил безопасности, которые КХЛ разослала по клубам. Их цитировали Sports, «Чемпионат» и другие СМИ.

  • Регулярное тестирование на коронавирус для всех сотрудников клуба.
  • Дистанция два метра на тренировках за пределами льда. Рекомендация для игроков: приезжать на тренировки лучше на личных автомобилях.
  • Никаких рукопожатий между игроками. Тренеры пойдут на пресс-конференции в порядке очереди. Остальное общение журналистов с командой – онлайн.
  • Трибуны заполнятся только на 10%. Для Москвы может быть исключение – там разрешили 50% зрителей на спортивных соревнованиях уже с 1 августа.

твиттер «Йокерита»

Какие еще проблемы из-за коронавируса?

Главный вопрос связан с иностранными клубами, особенно с «Барысом». В Казахстане сложная обстановка из-за коронавируса. 

В начале июля Алексей Морозов даже отвечал на вопрос об участии «Барыса» в новом сезоне КХЛ. Пока все терпимо: «Мы внимательно следим за ситуацией как в Казахстане, так и в других государствах-участниках КХЛ. Действительно, ситуация в Казахстане сложная. Однако «Барыс» не собирается отказываться от участия в чемпионате».

Китайский «Куньлунь» уже поменял домашнюю арену на подмосковные Мытищи. Так произошло из-за ограничений по авиасообщению и общей обстановки по коронавирусу. Ничего не ясно с финским «Йокеритом». Руководство клуба говорит о различных вариантах по домашней арене. Хельсинки – привычное и желанное место, но есть и вариант с Санкт-Петербургом.

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Комментарии (1)
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Djivan
22 июля, 14:22

опять Ротенберги и СКА в плюют на все правила?? Почему у них в клубе нет заболевших?

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