В КХЛ постоянно находят заболевших коронавирусом. Как это повлияет на сезон? А он вообще будет?

Сезон уже закончили. О чем речь?

Да, ЦСКА признали чемпионом России, а Кубок Гагарина в прошлом сезоне так и не доиграли. Все время с момента его остановки в марте команды находились в отпусках, а их руководство решало трансферные вопросы. Тот же ЦСКА так долго вписывался в потолок зарплат, что до сих пор отпускает легионеров в другие клубы.

Теперь команды КХЛ возвращаются к тренировкам в обновленных составах. Все игроки вышли из отпуска в середине июля. Перед новым сезоном – полноценное медобследование, к которому теперь добавились и регулярные тесты на коронавирус. ЦСКА пишет, что команда сдает их еженедельно.

Повторяется ситуация из футбола: постоянное тестирование, выявление заболевших и контактной группы, консультации с местным Роспотребнадзором.