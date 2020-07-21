В КХЛ постоянно находят заболевших коронавирусом. Как это повлияет на сезон? А он вообще будет?
Сезон уже закончили. О чем речь?
Да, ЦСКА признали чемпионом России, а Кубок Гагарина в прошлом сезоне так и не доиграли. Все время с момента его остановки в марте команды находились в отпусках, а их руководство решало трансферные вопросы. Тот же ЦСКА так долго вписывался в потолок зарплат, что до сих пор отпускает легионеров в другие клубы.
Теперь команды КХЛ возвращаются к тренировкам в обновленных составах. Все игроки вышли из отпуска в середине июля. Перед новым сезоном – полноценное медобследование, к которому теперь добавились и регулярные тесты на коронавирус. ЦСКА пишет, что команда сдает их еженедельно.
Повторяется ситуация из футбола: постоянное тестирование, выявление заболевших и контактной группы, консультации с местным Роспотребнадзором.
Где нашли заболевших?
«Авангард». 20 человек из клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Известно, что среди них точно есть Сергей Шумаков.
ЦСКА. Семь игроков.
«Спартак». Андрей Зубарев рассказал о вирусной пневмонии, клуб – еще примерно о десятке заболевших из игроков и персонала.
«Ак Барс». Один заболевший по инсайду Алексея Шевченко, но официально о нем не говорят.
«Северсталь». Два игрока.
«Торпедо». Три игрока. По обоим клубам информация от президента КХЛ Алексея Морозова.
Как это скажется на старте КХЛ?
Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября – лига не говорила, что откажется конкретно от этой даты. Пока все оптимистично: до старта сезона еще полтора месяца, а к концу июля лига обещает представить его календарь. КХЛ на официальном сайте несколько раз подчеркнула дату 2 сентября и старт заявочной кампании в середине августа.
Июль-август в русском хоккее – это еще и время для предсезонных турниров, через которые команды набирают форму. Один из таких турниров – Sochi Hockey Open. Он проходит с 2016 года, обычно в начале августа. «Авангард» отказался от участия сразу после объявления о коронавирусе.
Теперь «Сочи» на правах организатора прорабатывает другие варианты по клубам-участникам. В ВХЛ и МХЛ по одному предсезонному турниру уже отменили, но клубы КХЛ пока ищут разные варианты. Ситуация в лиге схожа с положением НХЛ. Там клубы тоже вернулись к тренировкам перед возобновлением сезона и регулярно находят у себя новых заболевших.
Если сезон КХЛ все-таки стартует в сентябре, то каким он будет?
Вот главное из специальных правил безопасности, которые КХЛ разослала по клубам. Их цитировали Sports, «Чемпионат» и другие СМИ.
- Регулярное тестирование на коронавирус для всех сотрудников клуба.
- Дистанция два метра на тренировках за пределами льда. Рекомендация для игроков: приезжать на тренировки лучше на личных автомобилях.
- Никаких рукопожатий между игроками. Тренеры пойдут на пресс-конференции в порядке очереди. Остальное общение журналистов с командой – онлайн.
- Трибуны заполнятся только на 10%. Для Москвы может быть исключение – там разрешили 50% зрителей на спортивных соревнованиях уже с 1 августа.
Какие еще проблемы из-за коронавируса?
Главный вопрос связан с иностранными клубами, особенно с «Барысом». В Казахстане сложная обстановка из-за коронавируса.
В начале июля Алексей Морозов даже отвечал на вопрос об участии «Барыса» в новом сезоне КХЛ. Пока все терпимо: «Мы внимательно следим за ситуацией как в Казахстане, так и в других государствах-участниках КХЛ. Действительно, ситуация в Казахстане сложная. Однако «Барыс» не собирается отказываться от участия в чемпионате».
Китайский «Куньлунь» уже поменял домашнюю арену на подмосковные Мытищи. Так произошло из-за ограничений по авиасообщению и общей обстановки по коронавирусу. Ничего не ясно с финским «Йокеритом». Руководство клуба говорит о различных вариантах по домашней арене. Хельсинки – привычное и желанное место, но есть и вариант с Санкт-Петербургом.