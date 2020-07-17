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РПЛ и Роспотребнадзор не могут работать вместе – сейчас это главная проблема русского футбола
Вдруг вы забыли о переносах/отменах матчей в РПЛ – очень вкратце:
- Эпидемия в «Ростове»: основой играть нельзя, молодежка приезжает в Сочи и получает 1:10;
- Эпидемия в «Динамо»: матч с «Краснодаром» перенесен;
- Подозрения в «Уфе»: играют дальше, убирая из команды подозреваемых, подтверждают коронавирус, опровергают, все по-разному;
- Эпидемия в «Оренбурге»: отказ играть молодежкой и два технических поражения. На пути к этому же – «Сочи».
Изначально в конце мая РФС и Роспотребнадзор согласовали проведение матчей РПЛ со зрителями – не более 10% от вместимости стадиона. Дальше Роспотребнадзор влиял на проведения самих матчей.
• Техническое поражение «Оренбурга» от «Урала» получилось, потому что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча. С «Рубином» «Оренбургу» играть было разрешено.
• Матч «Динамо» и «Сочи» состоялся – по разрешению Роспотребнадзора Московской области.
• В «Уфе» нашли двух игроков с коронавирусом – матч с «Динамо» состоялся. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть», – сказал Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.
• Отдельная сложность – иногда решения по матчам принимаются в последний момент. У кого-то – прямо перед дорогой на матч.
Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему все так: «Каждый клуб подчиняется требованиям своего региона и своего регионального Роспотребнадзора. Каждая команда проходит регулярное тестирование и информирует об этом лигу».
Получается, в каждом спорном случае решение о проведении матча принимает не РПЛ, а Роспотребнадзор.
В одном из последних туров РПЛ «Ростов» не обыграл аутсайдера «Оренбург» и потерял шансы на выход в Лигу чемпионов. Валерий Карпин разозлился: «Процитирую Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах-чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор-чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли».
Возник конфликт с Прядкиным, который обвинил Карпина в нанесении ущерба деловой репутации лиги. Карпин посмеялся:
Карпин озвучил массовое настроение. Все видят, как по-разному клубы РПЛ живут в этот период, опираясь на решения Роспотребнадзора. «Ростов» играл молодежкой, в «Уфе» периодически выявляется вирус, но на карантин команда не садилась, а «Оренбургу» играть не дали дважды. У массового зрителя снаружи есть ощущение полного хаоса принимаемых решений.
Давайте чуть разберемся.
Почему именно Роспотребнадзор (а не Минздрав) занимается вопросом коронавируса: например, тестами и контролем заболевших? На это ответила еще в марте пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Брычева:
«В структуре Роспотребнадзора есть научный центр Вектор, который разработал тест-систему и лабораторная база, в том числе вирусологические лаборатории, которые по всей стране могут работать с патогенами этого уровня опасности. За Роспотребнадзором по положению о службе закреплено введение карантина на территории РФ, санитарно-карантинный контроль, санитарно-эпидемиологическая безопасность России».
То есть Роспотребнадзор занимается всей ситуацией по коронавирусу в стране по всем сферам. У РПЛ не было даже теоретического шанса обойти эту структуру и заниматься контролем самостоятельно.
Получается вот так:
• Пандемию в России контролирует Роспотребнадзор, он же выдает глобальнее разрешения на проведение спортивных мероприятий: возобновление чемпионата, допуск определенного количества зрителей.
• Как сказал Прядкин, каждый клуб подчиняется требованиям своего региона и регионального Роспотребнадзора. Разные люди подчиняются единому набору требований при проверке, но это все еще разные люди. Базово эти требования говорят: все контактирующие с заболевшим садятся на 14 дней карантина. Но на местах проверяющие могут по-разному оценивать качество принятых мер. Где-то они видят, что клуб сделал все, чтобы игроки не контактировали друг с другом плотно и не повышали риск передачи вируса. Где-то они этого не видят.
• Функции РПЛ – организовать матчи и следить за их проведением.
• При спорных ситуациях в клубах – положительные тесты или подозрения на заболевания, вопрос о карантине или проведении матчей решают местные органы Роспотребнадзора.
• Главная проблема: четкой и понятной оценки принятых клубами мер по-прежнему нет. Проверяющий из условного города 1 может оценивать нюансы ситуации на месте не так, как проверяющий из города 2.
Слова Карпина про «Роспотребнадзор-чемпионат России» – точная характеристика, в которой нет ничего обидного, поскольку контроль матчей Роспотребнадзором действительно велик. Для русского футбола вмешательство такого масштаба – новая история.
Чемпионат Германии уже успешно завершился, в Испании остался один тур, скоро закончит Италия – нигде из этих мест коронавирусных историй почти не было. С АПЛ были долгие этапы всевозможных согласований, но и там все прошло гладко.
В России все вышло хуже (10:1, два технаря «Оренбурга», перенос важного матча претендентов на еврокубки, новые случаи распространения и другие косяки).
Главная проблема – слабое взаимодействие между лигой и Роспотребнадзором. РПЛ пыталась продавить поправки в свои отношения с Роспотребнадзором и ограничивать изоляцию для всех клубов только на основе положительных тестов, но не договорилась.
Теперь надо спасти новый сезон, чтобы в нем не было скандальных историй и ощущения суеты. Новый сезон начинается уже через неделю после окончания этого.
Времени мало.
Роспотребнадзор понял суть своих прав и теперь качает деньги со всех ( людей , команд, предприятий) как мёд из пчелиных сот. Дал денег, можешь работать , не дал денег посадят на карантин. Роспотребнадзор получил неограниченные полномочия , хотя по большому счёту у него могут быть лишь рекомендательные полномочия. Карантив вводится при 5ти % одновременно заболевших человек. В России не было и 0.5 %, все указы Роспотребнадзора были устными рекомендациями , а местные власти приняли это за приказ государственной важности. Более того по заявлениям главы Роспотребнадзора Поповой, ***% случаем заражения проходили бессимптомно. Так что это эпидемия безсимтомного заболевания. Эдак можно к любому подойти, ткнуть прибором и спрятать его под ИВЛ (искственный вакуум лёгких). И прямиком в морг, а после монга уже ни одна экспертиза ничего не докажет. Попробовала Попова в СССР ввести карантин при таких мизерных масштабах заболеваемости. Да её бы сразу упрятали в самую строго охраняемую дурку. По её