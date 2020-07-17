РПЛ и Роспотребнадзор не могут работать вместе – сейчас это главная проблема русского футбола

Вдруг вы забыли о переносах/отменах матчей в РПЛ – очень вкратце:

Эпидемия в «Ростове»: основой играть нельзя, молодежка приезжает в Сочи и получает 1:10;

Эпидемия в «Динамо»: матч с «Краснодаром» перенесен;

Подозрения в «Уфе»: играют дальше, убирая из команды подозреваемых, подтверждают коронавирус, опровергают, все по-разному;

Эпидемия в «Оренбурге»: отказ играть молодежкой и два технических поражения. На пути к этому же – «Сочи».

Изначально в конце мая РФС и Роспотребнадзор согласовали проведение матчей РПЛ со зрителями – не более 10% от вместимости стадиона. Дальше Роспотребнадзор влиял на проведения самих матчей.

• Техническое поражение «Оренбурга» от «Урала» получилось, потому что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча. С «Рубином» «Оренбургу» играть было разрешено.

• Матч «Динамо» и «Сочи» состоялся – по разрешению Роспотребнадзора Московской области.

• В «Уфе» нашли двух игроков с коронавирусом – матч с «Динамо» состоялся. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть», – сказал Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.