Матч «Сочи» отменился всего за пять часов до начала. РПЛ, ну ты чего?

В РПЛ это происходит не впервые. Роспортребнадзор часто затягивает решения по играм до последних часов. Поэтому игроки «Урала» узнали об отмене игры с «Оренбургом» в аэропорту. Все тот же «Оренбург» забронировал билеты на матч с «Рубином» и готовился к вылету, а окончательное подтверждение получил только за два часа до самолета.

Сейчас такая затяжка произошла, потому что игроки «Сочи» сдали тесты перед вылетом на игру. Именно они и оказались положительными сразу у девяти человек. РПЛ отдельно подчеркнула, что результаты получили 16 июля. Для «Сочи» это означает только одно: техническое поражение от «Тамбова». За ним же может последовать и технарь от «Крыльев».

Быстрее клуба на ситуацию отреагировал Александр Кокорин. Он выложил пост в инстаграме с подписью: «Миссия выполнена. Всем здоровья». Потому что «Сочи» все равно не вылетает. Если «Химки» согласятся на игру в РПЛ, то в ФНЛ спустятся «Крылья Советов». У них тоже остается матч против «Сочи», но даже с вероятной технической победой выше в таблице останется «Тамбов».