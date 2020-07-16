Матч «Сочи» отменился всего за пять часов до начала. РПЛ, ну ты чего?
Оперштаб РПЛ написал об отмене матча «Тамбова» и «Сочи» примерно в 15:30 по Москве. Игра планировалась в 20:30 в Нижнем Новгороде, где «Тамбов» проводит домашние матчи. Игроки «Сочи» уже прилетели в город, поэтому о положительных тестах узнали там.
Так выглядели посты в соцсетях клубов уже за четыре часа до матча – анонсы игры без намека на отмену. На сайтах обоих клубов тоже ничего не было.
В РПЛ это происходит не впервые. Роспортребнадзор часто затягивает решения по играм до последних часов. Поэтому игроки «Урала» узнали об отмене игры с «Оренбургом» в аэропорту. Все тот же «Оренбург» забронировал билеты на матч с «Рубином» и готовился к вылету, а окончательное подтверждение получил только за два часа до самолета.
Сейчас такая затяжка произошла, потому что игроки «Сочи» сдали тесты перед вылетом на игру. Именно они и оказались положительными сразу у девяти человек. РПЛ отдельно подчеркнула, что результаты получили 16 июля. Для «Сочи» это означает только одно: техническое поражение от «Тамбова». За ним же может последовать и технарь от «Крыльев».
Быстрее клуба на ситуацию отреагировал Александр Кокорин. Он выложил пост в инстаграме с подписью: «Миссия выполнена. Всем здоровья». Потому что «Сочи» все равно не вылетает. Если «Химки» согласятся на игру в РПЛ, то в ФНЛ спустятся «Крылья Советов». У них тоже остается матч против «Сочи», но даже с вероятной технической победой выше в таблице останется «Тамбов».