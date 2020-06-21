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#РПЛ #Футбол #коронавирус #Краснодар #Сочи #Ростов #Динамо #РФС

Чиновники объяснили, почему два матча с коронавирусом решились по-разному – но мы разобрали их слова и не увидели логику

21 июня, 20:54
Николай Живоглядов
Александр Плеханов

Гол.ру

РПЛ и РФС выступили с совместным заявлением, почему был такой разный подход к матчам «Краснодар» – «Динамо» и «Сочи» – «Ростов». Позже генеральный секретарь РФС Александр Алаев вышел в эфир «Матч ТВ», где разъяснил больше деталей.

Как все видит лига:

  • РФС и РПЛ не считают случай заражения коронавирусом форс-мажором (с учетом эпидемиологической ситуации вокруг), поэтому лига не переносит матчи по пункту в регламенте.
  • Бюро исполкома РФС рассматривает перенос матча только в случае согласия двух клубов и поддержки лиги. В одном случае согласие было, в другом – нет.
  • В регламенте никак не прописана зависимость переноса матча от согласия клубов, но РФС по-прежнему ссылается именно на нее. То есть организации просто доверили вопрос проведения матчей самим клубом. 

Получается, что вся ответственность в любом случае переходит на клубы. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не согласился на просьбу «Ростова» о переносе. Так «Сочи» сделал крупнейшую победу в истории России. Сергей Галицкий согласился – поэтому «Краснодар» и «Динамо» сыграют 19 июля. Это полуфинал Кубка России, где нет ни «Краснодара», ни «Динамо». Но «Ростова» и «Сочи» там тоже нет.

Еще раз – главное. Суть проблемы: две одинаковые ситуации решились по-разному только из-за разной реакции соперников заразившихся клубов – но этого права на реакцию официально нет. Или не было на момент матча «Ростова», но экстренно появилось после – это уже непонятно и неважно.

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Все фото: Официальный сайт РПЛ
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