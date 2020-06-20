«Вероятно, самый безумный и постыдный матч в истории». Что иностранцы пишут о «Сочи» – «Ростов»

Матч «Сочи» – «Ростов» получился таким громким, что его заметили за пределами России. Детский «Ростов» есть у разных медиа:

Он нем писали на индийском Sports India Show. Был материал на Daily Mail. Goal тоже написал. Небольшой пост Squawka.

Даже индийский сайт о спорте Sports India Show. Внутри материалов ничего интересного, просто факты – мы и так их знаем.

Зато есть хлесткие комментарии внутри сайтов и в твиттере.

Лучшее под материалом на Transfermarkt:

• «Не поймите меня неправильно, я не хочу преуменьшать весь этот фарс, но вы можете видеть, что некоторые ассоциации более дерьмовые, чем DFB и DFL [немецкие ассоциации футбола]».

• «WTF… Может кто-нибудь объяснить мне, почему вы просто не отложили игру?»

• «Несмотря на 10 пропущенных голов, вратарь «Ростова» Денис Попов показ отличную игру и отбил пенальти; уважение мальчикам, но в итоге им пришлось невольно платить за подкинутую свинью».

По классике все самое жирное – из твиттера: