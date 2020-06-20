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«Вероятно, самый безумный и постыдный матч в истории». Что иностранцы пишут о «Сочи» – «Ростов»
Матч «Сочи» – «Ростов» получился таким громким, что его заметили за пределами России. Детский «Ростов» есть у разных медиа:
- Он нем писали на индийском Sports India Show.
- Был материал на Daily Mail.
- Goal тоже написал.
- Небольшой пост Squawka.
Даже индийский сайт о спорте Sports India Show. Внутри материалов ничего интересного, просто факты – мы и так их знаем.
Зато есть хлесткие комментарии внутри сайтов и в твиттере.
Лучшее под материалом на Transfermarkt:
• «Не поймите меня неправильно, я не хочу преуменьшать весь этот фарс, но вы можете видеть, что некоторые ассоциации более дерьмовые, чем DFB и DFL [немецкие ассоциации футбола]».
• «WTF… Может кто-нибудь объяснить мне, почему вы просто не отложили игру?»
• «Несмотря на 10 пропущенных голов, вратарь «Ростова» Денис Попов показ отличную игру и отбил пенальти; уважение мальчикам, но в итоге им пришлось невольно платить за подкинутую свинью».
По классике все самое жирное – из твиттера:
«Вероятно, самый безумный и самый постыдный матч в истории футбола состоится в России сегодня».
«Это немного случайно, но я только что видел, что четвертый в РПЛ «Ростов» проиграл 10: 1 претенденту на вылет «Сочи». Дикость».
Автору твита скидывают, почему так произошло. Он: DAMN [черт!].
«Я сомневаюсь, что есть контора, которая исправила линию. Но если в вашей конторе есть РПЛ, посмотрите на сочинскую линию. В «Ростове» нашли зараженных коронавирусом, и он вынужден играть матч со своей командой до 18 лет.
Повышайте ставки на «Сочи».
«Ростовские ребята лидировали несколько минут и отбили пенальти. Некоторые из них могут быть будущими звездами. Для других это может быть единственная игра, которую они сыграли за жизнь. Функция «Где они сейчас» запланирована на 2035 год».
«Лига в России вернулась с большим успехом. «Сочи» разгромил «Ростов» 10-1. Александр Кокорин в своем первом матче после освобождения из тюрьмы забил три мяча. Псих».
О Попове написал твиттер-аккаунт Football Wonderkids. Недалеко в ленте есть посты про игроков «МЮ», «Наполи», «Ливерпуля» и «Атлетико».
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Еще Михаил Бирюков из Eurosport.ru заметил, что в пятерке самых просматриваемых за последние сутки футболистов на transfermarkt трое участников матча