  • Ростов
  • РПЛ
  • Футбол
  • Валерий Карпин
  • Краснодар
  • Сочи
  • Динамо
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ростов #РПЛ #Футбол #Краснодар #Сочи #Динамо #Валерий Карпин

Карпин вспомнил тех, кто обвинял и критиковал «Ростов»

21 июня, 17:20
Александр Плеханов

ФК «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодар» – «Динамо». Вот ключевая цитата из его монолога: «Где все эти эксперты и вирусологи, которые кричали, орали про «Ростов», совершивший преступление против российского футбола. Куда они все делись? Где они все? Чего они сейчас-то молчат?».

Что говорили и писали о «Ростове», когда там подтвердились шесть случаев коронавируса:

🎙️ Александр Алаев: «Соблюдение всех норм должно минимизировать риски. То, что произошло в «Ростове», будет тщательно проанализировано вместе с ФМБА, будет расследование. Никто не знает, сколько нам жить в этих реалиях, мы должны адаптироваться».

🎙️ Геннадий Орлов: «Дончане сами виноваты. И потом – почему сразу шесть человек? Карпин сказал, что первым заразился Байрамян. А когда тот пришел на тренировку, там вообще проверяли температуру? Как часто они тестировали футболистов? Никто же об этом не пишет. Почему молчит их врач? Какая-то потрясающая закрытость, которая дает нам повод думать о чем угодно».

🎙️ Евгений Ловчев: «Кто виноват? Вы же договорились о том, чтобы продолжать прерванное пандемией первенство. А потом говорите: пускай «Сочи» пойдет нам навстречу. Почему команда «Сочи» должна идти навстречу?»

Такое было в твиттере:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Матч «Ростова» и «Сочи» на июль не перенесли. Играла молодежка
Как вратарь «Ростова» Попов стал звездой за вечер. Его инстаграм вырос в 50 раз
Молодежь «Ростова» вылетает в Сочи – в одном фото
Знакомимся с пацанами, которые тащат взрослый «Ростов»: рэпер, философ, благотворитель и другие
«Вероятно, самый безумный и постыдный матч в истории». Что иностранцы пишут о «Сочи» – «Ростов»
Так почему матч «Динамо» перенесен, а «Ростова» – нет?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ростов
#РПЛ
#Футбол
#Краснодар
#Сочи
#Динамо
#Валерий Карпин