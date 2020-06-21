Карпин вспомнил тех, кто обвинял и критиковал «Ростов»

Что говорили и писали о «Ростове», когда там подтвердились шесть случаев коронавируса:

🎙️ Александр Алаев: «Соблюдение всех норм должно минимизировать риски. То, что произошло в «Ростове», будет тщательно проанализировано вместе с ФМБА, будет расследование. Никто не знает, сколько нам жить в этих реалиях, мы должны адаптироваться».

🎙️ Геннадий Орлов: «Дончане сами виноваты. И потом – почему сразу шесть человек? Карпин сказал, что первым заразился Байрамян. А когда тот пришел на тренировку, там вообще проверяли температуру? Как часто они тестировали футболистов? Никто же об этом не пишет. Почему молчит их врач? Какая-то потрясающая закрытость, которая дает нам повод думать о чем угодно».

🎙️ Евгений Ловчев: «Кто виноват? Вы же договорились о том, чтобы продолжать прерванное пандемией первенство. А потом говорите: пускай «Сочи» пойдет нам навстречу. Почему команда «Сочи» должна идти навстречу?»

Такое было в твиттере: