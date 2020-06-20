Как вратарь «Ростова» Попов стал звездой за вечер. Его инстаграм вырос в 50 раз

Вратарь «Ростова» Денис Попов – главный герой матча с «Сочи». В 17 лет он дебютировал в РПЛ, пропустил 10 голов и потащил пенальти от Заболотного. 15 сейвов стали рекордными для Премьер-лиги, а его игра – эффектность и гипервнимание:

За сутки количество подписчиков Попова в инстаграме выросло в >50 раз – с 350 человек до 19 тысяч.

Запросы «Денис Попов» взлетели в гугле. Динамика популярности выросла с 0 до 100, где 100 – наивысший уровень популярности запроса. Его Попов достиг спустя полчаса после старта матча с «Сочи».

Игру Попова отметили иностранные медиа: от Transfermarkt (где вошел в топ-3 игроков по просматриваемости профиля) до Daily Mail.

«Чемпионат» поговорил даже с отцом Дениса Попова: «Он почти три месяца был без тренировок. Ходил только сам на поле, куда приходил другой знакомый вратарь».

Один из таксистов «Ситимобил» захотел нанести на автомобиль изображение Дениса Попова. Пока об этом договариваются с «Ростовом», всем игрокам, которые вышли против «Сочи», «Ситимобил» подарил бесплатный проезд на такси до выхода основного состава с карантина. А самому Попову – навсегда.