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Как вратарь «Ростова» Попов стал звездой за вечер. Его инстаграм вырос в 50 раз
20 июня, 20:15
Вратарь «Ростова» Денис Попов – главный герой матча с «Сочи». В 17 лет он дебютировал в РПЛ, пропустил 10 голов и потащил пенальти от Заболотного. 15 сейвов стали рекордными для Премьер-лиги, а его игра – эффектность и гипервнимание:
- За сутки количество подписчиков Попова в инстаграме выросло в >50 раз – с 350 человек до 19 тысяч.
- Запросы «Денис Попов» взлетели в гугле. Динамика популярности выросла с 0 до 100, где 100 – наивысший уровень популярности запроса. Его Попов достиг спустя полчаса после старта матча с «Сочи».
- Игру Попова отметили иностранные медиа: от Transfermarkt (где вошел в топ-3 игроков по просматриваемости профиля) до Daily Mail.
- «Чемпионат» поговорил даже с отцом Дениса Попова: «Он почти три месяца был без тренировок. Ходил только сам на поле, куда приходил другой знакомый вратарь».
- Один из таксистов «Ситимобил» захотел нанести на автомобиль изображение Дениса Попова. Пока об этом договариваются с «Ростовом», всем игрокам, которые вышли против «Сочи», «Ситимобил» подарил бесплатный проезд на такси до выхода основного состава с карантина. А самому Попову – навсегда.
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