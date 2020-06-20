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#Денис Попов #РПЛ #Футбол #Ростов

Как вратарь «Ростова» Попов стал звездой за вечер. Его инстаграм вырос в 50 раз

20 июня, 20:15
Николай Живоглядов

Как Денис Попов стал звездой интернета и медиа

Вратарь «Ростова» Денис Попов – главный герой матча с «Сочи». В 17 лет он дебютировал в РПЛ, пропустил 10 голов и потащил пенальти от Заболотного. 15 сейвов стали рекордными для Премьер-лиги, а его игра – эффектность и гипервнимание:

  • За сутки количество подписчиков Попова в инстаграме выросло в >50 раз – с 350 человек до 19 тысяч.
  • Запросы «Денис Попов» взлетели в гугле. Динамика популярности выросла с 0 до 100, где 100 – наивысший уровень популярности запроса. Его Попов достиг спустя полчаса после старта матча с «Сочи».
  • Игру Попова отметили иностранные медиа: от Transfermarkt (где вошел в топ-3 игроков по просматриваемости профиля) до Daily Mail.
  • «Чемпионат» поговорил даже с отцом Дениса Попова: «Он почти три месяца был без тренировок. Ходил только сам на поле, куда приходил другой знакомый вратарь».
  • Один из таксистов «Ситимобил» захотел нанести на автомобиль изображение Дениса Попова. Пока об этом договариваются с «Ростовом», всем игрокам, которые вышли против «Сочи», «Ситимобил» подарил бесплатный проезд на такси до выхода основного состава с карантина. А самому Попову – навсегда. 
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