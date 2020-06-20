Самые крупные победы в истории чемпионатов России
Теперь 1:10 – самая крупная победа в истории РПЛ. Остальные:
«Локомотив» – «Уралан» 9:0 (2000)
Победа не была важной ни для «Локо», ни для «Уралана». Первые до этого уже отдали чемпионство «Спартаку». Вторые – уже развалились. Защитник Ахрик Цвейба объяснил это отсутствием денег и роспуском всех игроков по домам. Главный тренер Борис Буняк вспоминал, что команду тогда отправили на 15-дневный отдых.
«Локомотив» – «Торпедо» 8:0 (1994)
Главное – и в том, и в этом матче «Локомотив» тренировал Юрий Семин. «Торпедо» уже на 28 минуте потерял защитника за маты судье и к тому моменту сыпался 0:2. После матча тренер уволился.
«Зенит» – «Луч» 8:1 (2008)
«Зенит» – «Торпедо» 8:1 (2014/15)
1. Прикольно, что в первом тайме Зырянов сделал хет-трик голевых, во втором Фатих Текке сделал хет-трик голов. «Луч» после матча уволил хорватского тренера Зорана Вулича (помните, был такой с маленькими усиками?).
2. Тот сезон «Зенит» начал с 12 матчей без поражений. Это одно из них. Забавно, но «Торпедо» сделало первые замены только после часа игры при счете 0:6. Ключевой колорит: «Зенит» выиграл без зрителей, потому что РПЛ дисквалифицировала стадион из-за беспорядков фанатов в игре с «Динамо» (когда питерские фанаты выбежали на поле и пытались побить футболистов).
«Локомотив» – «Динамо-Газовик» 7:0 (1994)
Да, в 1994-м Семин доставлял. «Динамо-Газовик» – это старое название «Тюмени». Теперь ирония: тот чемпионат-1994 стал лучшим сезоном в истории клуба – 12 место в вышке.
«Ротор» – «Жемчужина» 7:0 (1995)
Пиковый год «Ротора». Через две недели он еще выйдет в финал кубка, а через полгода – пройдет в еврокубках «МЮ». Для «Жемчужины» тот матч ни на что не повлиял. Клуб спокойно поиграл в вышке еще года четыре и вообще прилично жил как крепкий середняк все 90-е.
«Спартак» – «Тюмень» 7:0 (1998)
«Тюмень»-1998 – худшая команда в истории русского футбола. Всего 8 очков за сезон (антирекорд) и 89 пропущенных (еще антирекорд). Это был чернющий год: гендиректор умер, игроки разбежались, денег не было, «Газпром» не отвечал на запросы о спонсорских деньгах, а долги росли еще быстрее проигрышей. «Спартак» до этого еще съездил в Тюмень и там выиграл 6:0.
«Уралмаш» – «Спартак» 2:8 (1993)
Лучший сезон «Уралмаша» в чемпионатах России. И самая голевая победа «Спартака» до сих пор. Молодой Карпин тогда сделал три и говорил про один из голов: «Папен так любил забивать».