Самые крупные победы в истории чемпионатов России

Теперь 1:10 – самая крупная победа в истории РПЛ. Остальные:

«Локомотив» – «Уралан» 9:0 (2000)

Победа не была важной ни для «Локо», ни для «Уралана». Первые до этого уже отдали чемпионство «Спартаку». Вторые – уже развалились. Защитник Ахрик Цвейба объяснил это отсутствием денег и роспуском всех игроков по домам. Главный тренер Борис Буняк вспоминал, что команду тогда отправили на 15-дневный отдых.

«Локомотив» – «Торпедо» 8:0 (1994)

Главное – и в том, и в этом матче «Локомотив» тренировал Юрий Семин. «Торпедо» уже на 28 минуте потерял защитника за маты судье и к тому моменту сыпался 0:2. После матча тренер уволился.