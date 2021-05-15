Торпедо

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Футбол
Календарь РПЛ на сезон-2022/23: полное расписание
#РПЛ
Футбол
«Алания» заняла четвертое место в ФНЛ, которое дает право сыграть в стыковых матчах. У клуба нет лицензии РПЛ
#ФНЛ
Футбол
РФС отказал в лицензии «Оренбургу» и «Алании», но выдал ее «Крыльям», «Балтике» и «Торпедо»
#ФНЛ
Футбол
«Крылья Советов», «Оренбург», «Алания» и «Торпедо» не получили лицензию на участие в РПЛ в следующем сезоне
#ФНЛ
Футбол
Александр Бородюк стал главным тренером «Торпедо». Он сменил Игнашевича
#Александр Бородюк
Футбол
#ОнБудетКручеГоловина – «Торпедо» подписало игрока из новичка ФНЛ и нарвалось на критику за хэштег
#Торпедо
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Уникальный случай в русском футболе: шесть минут один и тот же пенальти били три разных игрока
#РПЛ
«Торпедо» прошло в РПЛ из-за пенальти на последней минуте, а у «Факела» в таблице с третьим местом равенство всего: очков, побед, мячей
#РПЛ
Последний день в ФНЛ: «Нижний Новгород» вышел в вышку, а стыков не будет – там некому играть
#ФНЛ
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
#Иван Сергеев
Фанаты «Торпедо» прессовали Игнашевича с первого же дня. Но клуб при нем снова валится по весне
#Сергей Игнашевич
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
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