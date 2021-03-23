Фанаты «Торпедо» прессовали Игнашевича с первого же дня. Но клуб при нем снова валится по весне
Сергей Игнашевич возглавил «Торпедо» летом 2019-го. Клуб тогда только что вернулся в ФНЛ, выиграв зону «Центр» в ПФЛ.
Игнашевич в детстве занимался в торпедовской школе, так что с восторгом воспринял назначение: «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой». Он играл за «Локомотив», который терпеть не могут фанаты «Торпедо», и почти всю карьеру провел в ЦСКА. Недопонимание могло возникнуть в любой момент.
💥 А на следующий день объединение фанатов «Торпедо» «Запад-5» пожелало удачи Игнашевичу в инстаграме, но весь пост к этому особо не располагал из-за фраз:
- «Нас настораживает тренерский опыт нового главного тренера, который ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодежки коней».
- «В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет».
В первом сезоне к концу осени к Игнашевичу придраться было почти невозможно. Клуб шел первым в ФНЛ с отрывом, из первых 19 матчей выиграл 15, добрался до четвертьфинала Кубка России. Затрещало с ноября – три очка в шести турах, два весенних матча без побед и еще неожиданные 1:5 в Кубке от «Химок».
Помешала и пандемия – сезон в ФНЛ было решено прекратить досрочно, и «Торпедо» застряло всего в одном балле от выхода напрямую. Перед этим Игнашевич продлил контракт с «Торпедо» до 2023 года, забрал в штаб Евгения Алдонина.
💥 Затянувшаяся серия без побед – мгновенная реакция фанатов «Торпедо», которые повывешивали несколько баннеров вроде «от работы кони дохнут». Но владелец «Торпедо» Роман Авдеев позитивно оценил работу: «Задача команды была – закрепиться в ФНЛ. Игнашевич ее выполнил».
💥 Новый сезон начался с двух очков в трех матчах. Реакция «Запада-5» – о необходимости перемен: «Не мучайте себя, не мучайте команду и нас. Дальше будет только хуже. Уйдите сами. По-мужски».
Как назло, «Торпедо» еще и рано вылетело в Кубке России (в 1/64 финала), Игнашевич вышел пообщаться с фанатами: «Вы мне пишете то же самое после каждой неудачи: «Вы ####### (надоели), идите на ### (к черту)». Поддержка от вас нужна всему клубу. У нас играют футболисты – 20 лет».
💥 «Торпедо» тяжело начинало, но осенью выдало мощную серию, выиграв 11 из 12 матчей за октябрь и ноябрь. Фанаты выделяли команду в инстаграме, но не тренера. «Торпедо» хорошо закончило календарный год, но Игнашевичу доставалось постоянно. Скандирования «Уходи!» стали привычными.
💥 Весной – та же история, что и год назад. Даже хуже: всего одно очко в пяти матчах, и «Торпедо» из зоны стыковых матчей съехало на шестую строчку. Игнашевич и «Торпедо» расстались, фанаты обрадовались. Дословно: «У тренера который не уважает наши традиции и принципы, который не идет на диалог с трибуной, никогда не будет будущего в нашем клубе».
Вероятно, это был ответ еще и на цитату Игнашевича в середине марта: «С болельщиками говорить не хочу. Все, что хотел, я уже сказал. Повторюсь, на поле у меня есть вещи важнее. Нужно решать эти проблемы. Мне припоминают прошлое в ЦСКА? Я горжусь своим армейским прошлым и горжусь тем, что являюсь воспитанником «Торпедо». Но состоялся как футболист я в ЦСКА».
В любом случае, эту войну, как она складывалась, Игнашевич бы не выиграл, даже если бы вышел в РПЛ. Но теперь и борьба за выход – вопрос. Еще недавно «Торпедо» претендовало на прямой выход и имело запас перед пятым местом. Теперь оно отстает от второго места на 11 очков и еще на три – от четвертого.
Игнашевич, уходя, поблагодарил даже болельщиков. Вместо него в «Торпедо» будет работать Александр Бородюк. «Запад-5» был лаконичен: «С возвращением, Александр Генрихович!»