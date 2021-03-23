Фанаты «Торпедо» прессовали Игнашевича с первого же дня. Но клуб при нем снова валится по весне

💥 Весной – та же история, что и год назад. Даже хуже: всего одно очко в пяти матчах, и «Торпедо» из зоны стыковых матчей съехало на шестую строчку. Игнашевич и «Торпедо» расстались, фанаты обрадовались. Дословно: «У тренера который не уважает наши традиции и принципы, который не идет на диалог с трибуной, никогда не будет будущего в нашем клубе».

Вероятно, это был ответ еще и на цитату Игнашевича в середине марта: «С болельщиками говорить не хочу. Все, что хотел, я уже сказал. Повторюсь, на поле у меня есть вещи важнее. Нужно решать эти проблемы. Мне припоминают прошлое в ЦСКА? Я горжусь своим армейским прошлым и горжусь тем, что являюсь воспитанником «Торпедо». Но состоялся как футболист я в ЦСКА».

В любом случае, эту войну, как она складывалась, Игнашевич бы не выиграл, даже если бы вышел в РПЛ. Но теперь и борьба за выход – вопрос. Еще недавно «Торпедо» претендовало на прямой выход и имело запас перед пятым местом. Теперь оно отстает от второго места на 11 очков и еще на три – от четвертого.