Вы знали, что Игнашевич и Акинфеев не ладят? Десять лет назад они спорили за повязку, а теперь ссорятся в прессе
Акинфеев, Игнашевич и Березуцкие – золотая оборона ЦСКА и сборной России. Они так долго играли вместе, что воспринимаются хорошими друзьями, ну или как минимум приятелими.
Все не так. Главная цитата, которая напоминает нам о противоречиях двух легенд ЦСКА – от Игоря Акинфеева.
Акинфеев говорит об интервью Игнашевича, которое вышло в середине мая на «Чемпионате». Там Сергей рассказал, в чем, на его взгляд, заключается секрет Акинфеева.
«Акинфеева не интересовал результат. Его интересовала своя надежная игра и ноль пропущенных мячей. Если команда не пропускала, он был самым счастливым человеком. А если побеждали 2:1 или 3:1, радовались все, кроме него. Потому что он думает о своей собственной игре и является для себя самым строгим критиком».
Почему Игнашевич высказался так жестко? И вообще, почему у них не лучшие отношения? Давайте разбираться.
Интервью Игнашевича – не такое жесткое, как кажется
В том же фрагменте (который приводят не все СМИ, рассказывающие о конфликте) Сергей говорит, что эгоизм – это положительное качество для вратаря, и сам Игнашевич считает Акинфеева образцовым вратарем.
«Я ставлю его в пример вратарям молодежной команды и буду ставить всегда. В идеале таким должен быть каждый футболист на поле. Игроки должны отвечать не за результат команды, а за свои собственные действия. Профессионально выполнять прямые обязанности на поле. Тогда это будет единый механизм, работающий на всю команду».
Так что весьма вероятно, что здесь никакого злого умысла в словах Игнашевича не было. В том же интервью тренер «Торпедо» пояснил, почему мало общается с Акинфеевым: «С Игорем у нас приличная разница в возрасте, семь лет. И так же мало общих интересов вне поля. Тем не менее мы по максимуму выкладывались друг за друга в игре. Поэтому столько и выиграли вместе».
Раньше они тоже ссорились?
Наверняка сказать тяжело. Даже если конфликты и были, то их почти никогда не выносили наружу. Но несколько моментов все-таки можно отметить.
Во-первых, в матче России и Голландии в 2008 году. Там Игнашевич и Акинфеев уже в добавленное время пообщались на повышенных тонах. Но это тяжело назвать крупным конфликтом: эмоции, нервы и характер вполне могут привести к подобным эпизодам.
«В дальнейшем тоже были нервные ситуации во время матчей. Вы их видели, наверное. Но что поделаешь? В футбол невозможно играть без эмоций», – говорит Игнашевич.
Но есть и другая история. В 2009 году в ЦСКА сменился капитан: вместо Игнашевича им стал как раз Акинфеев. И защитник очень нелегко это переживал. Игнашевич лишился повязки из-за конфликта с Газзаевым, но ожидал, что в будущем его простят. Но нет: капитаном так и остался Акинфеев.
«Прозвучали слова Газзаева о Прощеном воскресенье: «Всех прощаю, штрафы отменяю». Подумал, что сезон начну капитаном. Пока в первом туре не увидел, что команду выводит Акинфеев. Я был в шоке», – рассказал Игнашевич в интервью «Чемпионату».