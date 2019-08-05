Вы знали, что Игнашевич и Акинфеев не ладят? Десять лет назад они спорили за повязку, а теперь ссорятся в прессе

Раньше они тоже ссорились?

Наверняка сказать тяжело. Даже если конфликты и были, то их почти никогда не выносили наружу. Но несколько моментов все-таки можно отметить.

Во-первых, в матче России и Голландии в 2008 году. Там Игнашевич и Акинфеев уже в добавленное время пообщались на повышенных тонах. Но это тяжело назвать крупным конфликтом: эмоции, нервы и характер вполне могут привести к подобным эпизодам.

«В дальнейшем тоже были нервные ситуации во время матчей. Вы их видели, наверное. Но что поделаешь? В футбол невозможно играть без эмоций», – говорит Игнашевич.

Но есть и другая история. В 2009 году в ЦСКА сменился капитан: вместо Игнашевича им стал как раз Акинфеев. И защитник очень нелегко это переживал. Игнашевич лишился повязки из-за конфликта с Газзаевым, но ожидал, что в будущем его простят. Но нет: капитаном так и остался Акинфеев.

«Прозвучали слова Газзаева о Прощеном воскресенье: «Всех прощаю, штрафы отменяю». Подумал, что сезон начну капитаном. Пока в первом туре не увидел, что команду выводит Акинфеев. Я был в шоке», – рассказал Игнашевич в интервью «Чемпионату».