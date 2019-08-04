Марио Фернандес
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Федор Чалов
ЦСКА
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#Марио Фернандес #РПЛ #ЦСКА #Рубин #Федор Чалов

Мы устали восхищаться Марио Фернандесом, но он опять кое-что придумал

04 августа 2019, 19:57

Из нынешнего состава ЦСКА главный актив среди полевых игроков, безусловно, Марио. Даже лучшему бомбардиру прошлого сезона РПЛ Чалову еще нужно расти, а всех очаровавшему Влашичу – играть более стабильно.

К Марио таких вопросов быть не может, и он ярко показал это в первом тайме игры против «Рубина». Будь точнее партнеры, он бы ушел отдыхать с тремя голевыми передачами на своем счету. В итоге оформил лишь одну, но какую классную.

Казалось бы, ничего особенного – просто понабивал мяч и отпасовал. Однако в динамике это смотрелось изумительно – классный прием, три техничных касания, а главное – абсолютно все сделано вовремя. Завершающий удар Чалова тоже красив.

«Рубин» играл лучшие первые полчаса, затем ЦСКА перехватил инициативу и натранжирил кучу моментов. 1:0 после первого тайма в пользу армейцев.

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