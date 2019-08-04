Мы устали восхищаться Марио Фернандесом, но он опять кое-что придумал

Из нынешнего состава ЦСКА главный актив среди полевых игроков, безусловно, Марио. Даже лучшему бомбардиру прошлого сезона РПЛ Чалову еще нужно расти, а всех очаровавшему Влашичу – играть более стабильно.

К Марио таких вопросов быть не может, и он ярко показал это в первом тайме игры против «Рубина». Будь точнее партнеры, он бы ушел отдыхать с тремя голевыми передачами на своем счету. В итоге оформил лишь одну, но какую классную .

Казалось бы, ничего особенного – просто понабивал мяч и отпасовал. Однако в динамике это смотрелось изумительно – классный прием, три техничных касания, а главное – абсолютно все сделано вовремя. Завершающий удар Чалова тоже красив.