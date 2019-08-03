Вместо обзора на «Спартак» – «Динамо» лучше посмотрите фоторепортаж Наталии Кондратенко

Афиша «Спартак» – «Динамо» подвела. Вместо качественного шоу были первые в этом сезоне РПЛ 0:0, очень грубый прыжок Понсе с удалением и 13 ударов в створ на двоих.

Голов не дождались, но при верном формате можно насмотреться даже так. Фотограф «Гола» Наталия Кондратенко была на матче и ловила в объектив только красоту, эффектность и главные моменты.