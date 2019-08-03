РПЛ
Спартак
Динамо
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Спартак #Динамо

Вместо обзора на «Спартак» – «Динамо» лучше посмотрите фоторепортаж Наталии Кондратенко

03 августа 2019, 21:52
Наталия Кондратенко

Афиша  «Спартак» – «Динамо» подвела. Вместо качественного шоу были первые в этом сезоне РПЛ 0:0, очень грубый прыжок Понсе с удалением и 13 ударов в створ на двоих. 

Голов не дождались, но при верном формате можно насмотреться даже так. Фотограф «Гола» Наталия Кондратенко была на матче и ловила в объектив только красоту, эффектность и главные моменты.  

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ – ВСЕ ТУТ
Больше по теме:
Понсе чуть не покалечил Шунина и был удален. Спартаковцы 4-й год получают красные в важных матчах августа
«Динамо» наконец-то открыло новый стадион. Фоторепортаж
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Спартак
#Динамо