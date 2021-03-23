Александр Бородюк
ФНЛ
Футбол
Торпедо
Александр Бородюк стал главным тренером «Торпедо». Он сменил Игнашевича
2 часа назад
- Решение официальное, его опубликовали на сайте «Торпедо». Контракт рассчитан до окончания сезона-2021/22.
- Бородюку 58 лет. Он уже тренировал «Торпедо» и в 2014 году вышел с ним в Премьер-лигу, но контракт не продлил. Также известен по работе в сборной России, с которой получил бронзу на Евро-2008.
- Бородюк сменил в должности Сергея Игнашевича, накануне покинувшего клуб. Он тренировал команду с 2019 года.
- «Торпедо» занимает шестое место в ФНЛ, набрав 54 очка. У идущих первыми «Крыльев Советов» 70 очков.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые