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#Александр Бородюк #Футбол #ФНЛ #Торпедо

Александр Бородюк стал главным тренером «Торпедо». Он сменил Игнашевича

2 часа назад

Александр Бородюк (слева)

сайт «Торпедо»

  • Решение официальное, его опубликовали на сайте «Торпедо». Контракт рассчитан до окончания сезона-2021/22.
  • Бородюку 58 лет. Он уже тренировал «Торпедо» и в 2014 году вышел с ним в Премьер-лигу, но контракт не продлил. Также известен по работе в сборной России, с которой получил бронзу на Евро-2008.
  • Бородюк сменил в должности Сергея Игнашевича, накануне покинувшего клуб. Он тренировал команду с 2019 года.
  • «Торпедо» занимает шестое место в ФНЛ, набрав 54 очка. У идущих первыми «Крыльев Советов» 70 очков.
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Источник:
сайт «Торпедо»
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