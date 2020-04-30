Мы сыграли в онлайн-квиз про футбол (было кайф!). Противники – «Торпедо», «Ростов» и еще под 80 команд 🧠
Редакция «Гола» сыграла в «Квиз + Онлайн», который организовал журналист Sports.ru Женя Марков. Итог – 30-е место из 80. Мы впервые участвовали в квизах и набрали 37 очков (у чемпионской команды «Прорыв Набабкина» – 70,5).
Кто участвовал?
От нас – почти вся редакция. Всего участвовали 80 команд, в том числе действующие футболисты:
• Молодежка «Ростова»;
• Молодежка «Тамбова»;
• Евгений Башкиров из «Заглембе»;
• «Ислочь» из чемпионата Белоруссии;
• Игроки «Торпедо» (Рязанцев и Лях);
• СКА из Ростова-на-Дону;
• «Велес»;
• Команда «Ничего обычного», за которую играли брат Чалова, Нуров, Зуев и Могилевец.
Из футболистов больше всех в общем чате зажигал Башкиров – говорил, что он не бот, и выдавал такое:
Как это выглядело технически?
Мы смотрели эфир в твитче, где Женя Марков озвучивал вопросы, рулил музыкой и раздавал настроение. Параллельно наша команда спамила в отдельном чате, где мы разбирали вопросы и генерировали ответы. На время угадывания – от 30 секунд до одной минуты.
В игре пять раундов. В каждом – по несколько вопросов разной сложности и количеству очков за них. Третий раунд получился самым эпичным: состоял из 10 вопросов, ценность каждого последующего возрастала на 1 балл (то есть первый вопрос стоил одно очко, пятый – пять, 10-й – 10). Сложность в том, что при неправильном ответе баллы за вопрос минусуются. Например, за первые четыре вопроса суммарно можно набрать 10 баллов, но потерять их, если ответить неправильно на 10-й вопрос.
Что было внутри?
Например, мы угадывали гимн ЧМ-1962, ретро-матчи «Спартака» и баннер «Динамо» в честь ЛДПР. На раунде про футбольных бунтарей и тусовщиков правильно ответили на все вопросы, а в третьем раунде потянули вопрос на 10 баллов (максимальный) – про «Гипсовый мяч», который вручается игрокам, пропускающим много матчей из-за травм. Про один из вопросов мы недавно даже делали материал: это история про форму «Пескары», которую сделают по рисунку шестилетнего мальчика.
Вот вопрос, который почти взяли: «В начале карьеры аргентинец Альфредо Ди Стефано играл за малоизвестную районную команду – на русский язык ее название переводится, как «он». Другой «он» появился в конце 90-х в Краснодаре. Назовите его». Правильный ответ про «Магнит» озвучил главред Абрамов, но в бланк с ответами ее не внесли – капитаном был Валера Полевиков, и он не выбрал эту версию.
Мы поговорили с Женей Марковым, как все организовано: вопрос от Байрамяна, приз от Дзюбы, спецраунды с косплеями
Мы называемся «Квиз +». Осенью мы запустили квизы в Санкт-Петербурге, потому что там не было спортивных квизов. И нам хотелось их проводить. Сделали – начали постепенно привлекать футболистов. Например, нам записывали вопросы Евгений Башкиров, Денис Терентьев, Хорен Байрамян. Когда я делал интервью или общался со знакомыми футболистами, то просил их записывать вопросы. Это придавало больше футбольного проникновения. У нас были спортивные призы: например, разыгрывали капитанскую повязку с автографом Артема Дзюбы или кусочек формы «Тампа-Бэй» с автографом Никиты Кучерова. Так что большой спорт всегда был с нами.
Потом мы открыли филиал в Москве. Сейчас у нас три филиала, один есть даже в Казахстане. Когда назначили дату первого квиза, к сожалению, грянул карантин, и никто не поучаствовал. Мы перешли в онлайн. Думали, будем первыми. Неделе на третьей, пока народ сидит дома, мы сделали первый квиз. Были разные мнения, но народу понравилось. У нас даже был вопрос от «Гулливера» – фаната «Зенита». Он сам себя загадал. Мы дали подсказку: поступок этого человека разорвался гранатой, что-то такое. Хотели, чтобы было много футболистов, много кого звали.
Мы провели наш онлайн-квиз бесплатно, на донатах, потому что мы только разогревались и могли быть недостатки. Кстати, связь работала хорошо. Поэкспериментировали с раундами, устроили концерт, пока считали баллы. В следующем квизе хотим, чтобы Евгений Башкиров сыграл на гитаре.
У нас большая команда. Есть Саша, который частично пишет вопросы и сейчас помогает с подсчетами. Он у нас директор игрового зала в Санкт-Петербурге. Это и Филипп, который пишет вопросы. Это Кирилл, который пишет вопросы и ведет соцсети. Это Игорь – директор игрового зала в Москве. И Алексей, который делает нам презентации и разрабатывает всю техническую часть. Ну и моя девушка, с которой мы живем в одной квартире. Она не только готовит еду перед квизами, но и приятно настраивает, помогает отбирать видео для конкурсов, помогает выстроить планы.
Наконец, все наши партнеры. Мы делаем подарки. Хочется, чтобы в нашем квизе были классные призы, а не абы что. Дарим подписки на Okko, призы от adidas. Сейчас эра нематериальная, поэтому мы дарим большие призы только победителям. Например, в этот раз мы отправили выигравшей команде «Прорыв Набабкина» большую игру.
MVP получает вкусный приз. В прошлом квизе этим была пицца. На слайде были три футболиста, можно было выбрать, от кого хочешь получить подарок. Никто не знал, что под ними скрывается. Под Джикией были хинкали, под Розиной – пицца, под Дзагоевым – осетинские пироги. Тут у нас было три Александра: Рязанцев, который участвовал в квизе, Дель Пьеро и Кокорин. Под всеми были сырки «Б.Ю. Александров». Это такой мем, вкусные сырки.
У нас есть спецраунд, где нужно показать картину, чтобы народ не скучал и кайфовал дома. В прошлой раз надо было показать, как люди болеют за Россию в стиле Дмитрия Губерниева. В этот раз победила девушка, которая показала, как заходит ногой в стиральную машину. Это была отсылка, как игрок «Слуцка» протаранил рекламный щит.
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