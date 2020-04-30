Мы сыграли в онлайн-квиз про футбол (было кайф!). Противники – «Торпедо», «Ростов» и еще под 80 команд 🧠

Мы поговорили с Женей Марковым, как все организовано: вопрос от Байрамяна, приз от Дзюбы, спецраунды с косплеями

Мы называемся «Квиз +». Осенью мы запустили квизы в Санкт-Петербурге, потому что там не было спортивных квизов. И нам хотелось их проводить. Сделали – начали постепенно привлекать футболистов. Например, нам записывали вопросы Евгений Башкиров, Денис Терентьев, Хорен Байрамян. Когда я делал интервью или общался со знакомыми футболистами, то просил их записывать вопросы. Это придавало больше футбольного проникновения. У нас были спортивные призы: например, разыгрывали капитанскую повязку с автографом Артема Дзюбы или кусочек формы «Тампа-Бэй» с автографом Никиты Кучерова. Так что большой спорт всегда был с нами.

Потом мы открыли филиал в Москве. Сейчас у нас три филиала, один есть даже в Казахстане. Когда назначили дату первого квиза, к сожалению, грянул карантин, и никто не поучаствовал. Мы перешли в онлайн. Думали, будем первыми. Неделе на третьей, пока народ сидит дома, мы сделали первый квиз. Были разные мнения, но народу понравилось. У нас даже был вопрос от «Гулливера» – фаната «Зенита». Он сам себя загадал. Мы дали подсказку: поступок этого человека разорвался гранатой, что-то такое. Хотели, чтобы было много футболистов, много кого звали.

Мы провели наш онлайн-квиз бесплатно, на донатах, потому что мы только разогревались и могли быть недостатки. Кстати, связь работала хорошо. Поэкспериментировали с раундами, устроили концерт, пока считали баллы. В следующем квизе хотим, чтобы Евгений Башкиров сыграл на гитаре.