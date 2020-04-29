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Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
29 апреля, 19:52
Футболистам АПЛ чуть проще поддерживать форму. У многих звезд в Англии есть свой частный дом с просторным двором, где можно оборудовать поле с воротами, поставить тренажеры и радоваться, что свежим воздухом можно наслаждаться не только на балконе.
Варди тренирует точность.
У Садио Мане куча спортивного инвентаря (даже стол для текбола есть).
А Давид Луиз странно использует текбольный стол.
Джесси Лингард вообще может скатиться по горке.
Бодрый дриблинг от Обамеянга.
Аскетичная тренировка у Агуэро.
Деле Алли куда-то мчит
Виллиан разминается с дочерьми-близнецами.
Салах тоже веселится с дочкой.
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