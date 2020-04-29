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#АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Сити #Арсенал #Тоттенхэм #Челси #Манчестер Юнайтед #Деле Алли #Лестер #Пьер-Эмерик Обамеянг #Джейми Варди #Джесси Лингард #Серхио Агуэро #Виллиан #Давид Луиз #Садио Мане

Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля

29 апреля, 19:52

Футболистам АПЛ чуть проще поддерживать форму. У многих звезд в Англии есть свой частный дом с просторным двором, где можно оборудовать поле с воротами, поставить тренажеры и радоваться, что свежим воздухом можно наслаждаться не только на балконе.

Варди тренирует точность. 

У Садио Мане куча спортивного инвентаря (даже стол для текбола есть).

Инстаграм Садио Мане

А Давид Луиз странно использует текбольный стол.

Джесси Лингард вообще может скатиться по горке.

Инстаграм Джесси Лингарда

Бодрый дриблинг от Обамеянга.

Аскетичная тренировка у Агуэро.

Инстаграм Серхио Агуэро

Деле Алли куда-то мчит

Инстаграм Деле Алли

Виллиан разминается с дочерьми-близнецами.

Салах тоже веселится с дочкой.

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#Челси
#Манчестер Юнайтед
#Деле Алли
#Лестер
#Пьер-Эмерик Обамеянг
#Джейми Варди
#Джесси Лингард
#Серхио Агуэро
#Виллиан
#Давид Луиз
#Садио Мане