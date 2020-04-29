Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля

Футболистам АПЛ чуть проще поддерживать форму. У многих звезд в Англии есть свой частный дом с просторным двором, где можно оборудовать поле с воротами, поставить тренажеры и радоваться, что свежим воздухом можно наслаждаться не только на балконе.

Варди тренирует точность.