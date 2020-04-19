Как сыграть в теннис на самоизоляции? Залезть на крыши соседних домов!
Виттория Оливери (14 лет) и Карола Пессина (11, она – одна из лучших игроков города в своем возрасте) – две молодые теннисистки из итальянского города Финале-Лигуре. Девушки живут напротив друг друга и в период, когда в Италии ввели режим чрезвычайного положения, нашли способ потренироваться.
Они вышли на крыши своих домов, сыграли партию и записали это на видео.
Ролик оказался вирусным, собрал массу лайков в соцсетях и дошел даже до звезд тенниса. К примеру, греческий теннисист Стефанос Циципас в твиттере похвалил девушек за игру. В официальном твиттере ATP видео набрало более 7 миллионов просмотров.
Тренер Оливери и Пессины сказал: «Девочки дружат друг с другом. Классно, что они записали это видео. Оно несет позитив в это сложное время. А еще это хорошая реклама для нашего теннисного клуба, за что им огромное спасибо».