Как сыграть в теннис на самоизоляции? Залезть на крыши соседних домов!

Виттория Оливери (14 лет) и Карола Пессина (11, она – одна из лучших игроков города в своем возрасте) – две молодые теннисистки из итальянского города Финале-Лигуре. Девушки живут напротив друг друга и в период, когда в Италии ввели режим чрезвычайного положения, нашли способ потренироваться.

Они вышли на крыши своих домов, сыграли партию и записали это на видео.