Мария Шарапова
Теннис
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#Мария Шарапова #Теннис

Шарапова опубликовала номер для общения с фанатами. Пока отвечает только жителям США и Канады

04 апреля, 16:50

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мария Шарапова постоянно общается с фанатами. 27 марта Шарапова провела двухчасовую конференцию, где отвечала на вопросы болельщиков. Чтобы людям и дальше не было скучно, Шарапова сделала необычную вещь – опубликовала свой номер телефона. Если вы живете в США или в Канаде, записывайте: 310-564-7981. Пока Шарапова может ответить на смс только болельщикам из этих стран, но дальше обещает что-нибудь придумать.

На такое выступление Шараповой отреагировал бывший американский теннисист Марди Фиш: он прислал недоуменный смайлик. «Напиши мне», – ответила Шарапова. «Шиш, Мария. Я женат. Оставь меня в покое», – посмеялся в ответ Фиш.

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Не все фанаты нормально восприняли идею Шараповой. Некоторые пишут, что номера Шараповой нет в ватсапе: «Это было бы практичнее».

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