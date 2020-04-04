Шарапова опубликовала номер для общения с фанатами. Пока отвечает только жителям США и Канады

Мария Шарапова постоянно общается с фанатами. 27 марта Шарапова провела двухчасовую конференцию, где отвечала на вопросы болельщиков. Чтобы людям и дальше не было скучно, Шарапова сделала необычную вещь – опубликовала свой номер телефона. Если вы живете в США или в Канаде, записывайте: 310-564-7981. Пока Шарапова может ответить на смс только болельщикам из этих стран, но дальше обещает что-нибудь придумать.