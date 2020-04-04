Шарапова опубликовала номер для общения с фанатами. Пока отвечает только жителям США и Канады
Мария Шарапова постоянно общается с фанатами. 27 марта Шарапова провела двухчасовую конференцию, где отвечала на вопросы болельщиков. Чтобы людям и дальше не было скучно, Шарапова сделала необычную вещь – опубликовала свой номер телефона. Если вы живете в США или в Канаде, записывайте: 310-564-7981. Пока Шарапова может ответить на смс только болельщикам из этих стран, но дальше обещает что-нибудь придумать.
На такое выступление Шараповой отреагировал бывший американский теннисист Марди Фиш: он прислал недоуменный смайлик. «Напиши мне», – ответила Шарапова. «Шиш, Мария. Я женат. Оставь меня в покое», – посмеялся в ответ Фиш.
Не все фанаты нормально восприняли идею Шараповой. Некоторые пишут, что номера Шараповой нет в ватсапе: «Это было бы практичнее».