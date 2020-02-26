«Это было моей горой. Готова покорить еще одну». Шарапова попрощалась с теннисом
Мария Шарапова завершила карьеру и попрощалась с теннисом открытым письмом, которое опубликовали Vogue и Vanity Fair.
«Как оставить позади единственную жизнь, которую ты вообще когда-либо знала? Как уйти с дворов, на которых тренировалась с детства? От игры, которую любишь. Игры, которая принесла невыразимые слезы и радость. Спорта, в котором нашла семью и болельщиков, которые сплотились сзади тебя больше 28 лет.
Я новичок в этом. Так что, пожалуйста, прости меня. Теннис, я прощаюсь.
Но прежде чем мы доберемся до конца, давайте начнем сначала. В первый раз я увидела теннисный корт, когда на нем играл мой отец. Мне было четыре года. Это было в России, в Сочи. Такая маленькая, что мои крошечные ноги свисали со скамейки, на которой сидела. Настолько маленькая, что ракетка, которую я взяла с собой, была вдвое больше меня.
Когда мне было шесть лет, я путешествовала по миру с отцом и попала во Флориду. Весь мир тогда казался гигантским. Самолет, аэропорт, широкие просторы Америки – все было огромным, как и жертва, на которую пошли мои родители.
Когда я только начала играть, девочки по ту сторону сетки всегда были старше, выше и сильнее. Великие теннисистки, на которых я смотрела по телевизору, казались неприкасаемыми и недосягаемыми. С каждым днем тренировок на корте этот почти мифический мир становился все более и более реальным.
Первые бетонные корты, на которых я играла, были неровными с выцветшими линиями. Со временем они превратились в грязную глину, а потом в великолепную ухоженную траву, на которую когда-либо могли наступить ноги. Никогда в моих самых смелых мечтах я не думала, что когда-нибудь выиграю на самых больших спортивных аренах и на любом покрытии.
Уимблдон казался хорошим местом для старта. Я была наивной 17-летней девочкой, до сих пор коллекционировавшей марки и не понимавшей величины своей победы до того, пока не повзрослела. Я рада, что не понимала этого.
Мое преимущество никогда не заключалось в превосходстве над другими игроками. Речь шла о том, чтобы чувствовать себя на грани падения со скалы, поэтому я постоянно возвращался на площадку, чтобы понять, как продолжить восхождение.
U.S. Open показал мне, как преодолеть отвлекающие факторы и ожидания. Если вы не справились с суматохой Нью-Йорка, то аэропорт находился почти в соседнем здании. Dosvidanya.
Открытый чемпионат Австралии привел меня в место, которое раньше никогда не было частью меня – с чрезвычайной уверенностью, которую некоторые называют «в зоне». Я не могу это объяснить, но это было хорошее место.
Глина на открытом чемпионате Франции раскрыла практически все мои слабости: сначала мою неспособность скользить по ней, что заставило меня это преодолевать. Дважды. Это было приятно.
Корты раскрыли мою истинную сущность. За фотосессиями и красивыми теннисными платьями они обнажили мои недостатки – любые морщины, каждую каплю пота. Они проверяли мой характер, волю, способность направлять необработанные эмоции туда, где они работали для меня, а не против меня. Мои уязвимости чувствовали себя в безопасности. Как мне повезло, что я нашла почву, на которой я чувствовала себя так уязвимо, но при этом так комфортно?
Один из ключей к моему успеху – то, что я никогда не оглядывалась назад и никогда не смотрела вперед. Я верила, что если я буду продолжать шлифовать и шлифовать, то заведу себя в невероятное место. Но в теннисе нет никакого мастерства – просто нужно прислушиваться к требованиям корта и успокаивать эти непрекращающиеся мысли в душе:
Достаточно ли ты сделала и даже больше, чтобы подготовиться к следующему сопернику?
Ты взяла несколько дней отдыха – твое тело теряет преимущество.
Лишний кусочек пиццы? Лучше наверстать упущенное утренней тренировкой.
Прислушиваясь к этому голосу, предвидя каждый его прилив и отлив, я принимала окончательные сигналы, когда они приходили.
Один из них пришел в августе прошлого года на U.S. Open. За закрытыми дверьми за тридцать минут до выхода на площадку мне провели процедуру онемения плеча, чтобы выйти на игру. Травмы плеча не являются чем-то новым для меня, когда мои сухожилия стираются, как веревки. В 2008 году мне сделали несколько операций, в прошлом году – еще одну. Я провела бесчисленное количество месяцев на физиотерапии.
Просто выйти на площадку в тот день было похоже на окончательную победу, когда это должно было быть, конечно, только первым шагом к победе. Я делюсь этим не для того, чтобы вызвать жалость, а для того, чтобы изобразить новую реальность: мое тело стало отвлекающим маневром.
На протяжении всей карьеры: «Стоит ли это того?». Никогда не было даже вопроса – это просто было всегда. Моя душевная стойкость всегда была моим самым сильным оружием. Даже если мой оппонент был физически сильнее, более уверенным в себе и просто лучше, я могла и делала это с упорством.
Я никогда не чувствовала себя вынужденной говорить о работе, усилиях или смелости. Любой спортсмен понимает, какие негласные жертвы они должны принести, чтобы преуспеть. Открывая следующую главу, я хочу, чтобы каждый, кто мечтает о совершенствовании во всем, знал, что сомнения и суждения неизбежны. Вы потерпите неудачу сотни раз, и мир будет наблюдать за вами. Примите это. Доверьтесь себе. Я обещаю, что вы победите.
Я отдала жизнь теннису – теннис дал жизнь мне. Я буду скучать по ней каждый день. Я буду скучать по тренировкам и ежедневной рутине. Проснуться на рассвете, зашнуровать левый ботинок перед правым, закрыть ворота корта до того, как ударю по мячу первый раз за день. Я буду скучать по команде, тренерам. Я буду скучать по моментам, когда буду сидеть с отцом на скамейке запасных. Рукопожатия – если это победы или поражения – со спортсменами, знают они об этом или нет, подтолкнули меня быть лучшей.
Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Мой путь был наполнен долинами и объездами, но виды с его вершины невероятны. После 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова покорить еще одну гору, чтобы соревноваться на другом рельефе.
А эта беспощадная погоня за победами? Этого никогда не станет меньше. Независимо от того что ждет меня впереди, я буду применять тот же фокус, ту же трудовую этику и все те уроки, которые я усвоила за это время.
Есть несколько простых вещей, которые я очень жду: чувство тишины в моей семье, задержаться за утренней чашкой кофе, неожиданные выходные, тренировки по моему выбору (привет, танцевальный класс!).
Теннис показал мне мир и то, из чего я сделана. Это то, чем я испытывала себя и как измеряла свой рост. Что бы я ни выбрала дальше своей следующей горой, я все равно буду двигаться. Я все еще буду карабкаться. И буду расти».