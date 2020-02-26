«Это было моей горой. Готова покорить еще одну». Шарапова попрощалась с теннисом

«Как оставить позади единственную жизнь, которую ты вообще когда-либо знала? Как уйти с дворов, на которых тренировалась с детства? От игры, которую любишь. Игры, которая принесла невыразимые слезы и радость. Спорта, в котором нашла семью и болельщиков, которые сплотились сзади тебя больше 28 лет.

Я новичок в этом. Так что, пожалуйста, прости меня. Теннис, я прощаюсь.

Но прежде чем мы доберемся до конца, давайте начнем сначала. В первый раз я увидела теннисный корт, когда на нем играл мой отец. Мне было четыре года. Это было в России, в Сочи. Такая маленькая, что мои крошечные ноги свисали со скамейки, на которой сидела. Настолько маленькая, что ракетка, которую я взяла с собой, была вдвое больше меня.

Когда мне было шесть лет, я путешествовала по миру с отцом и попала во Флориду. Весь мир тогда казался гигантским. Самолет, аэропорт, широкие просторы Америки – все было огромным, как и жертва, на которую пошли мои родители.

Когда я только начала играть, девочки по ту сторону сетки всегда были старше, выше и сильнее. Великие теннисистки, на которых я смотрела по телевизору, казались неприкасаемыми и недосягаемыми. С каждым днем тренировок на корте этот почти мифический мир становился все более и более реальным.