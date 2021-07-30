В русском финале на Олимпиаде сыграет теннисистка после декрета. Она вернулась в спорт через специальный рейтинг

В теннисе на Олимпиаде-2020 у России точно будут медали. Карен Хачанов вышел в финал мужского одиночного турнира, где сыграет против Александра Зверева. Мы подробно рассказывали о его пути в отдельном материале. В микст-парах все даже веселее: там финал вообще будет полностью российским. Так получилось из-за провала Новака Джоковича.

Главный теннисист мира в один день претендовал на выход сразу в два финала. Но сначала проиграл Звереву одиночный полуфинал, хотя полтора сета доминировал и вел игру. Потом вышел на микст вместе с Ниной Стоянович, где проиграл Карацеву и Весниной. Ранее в финал вышли пара Рублев-Павлюченкова. Поэтому Россия гарантированно получит золото и серебро.

Елена Веснина – основной персонаж в этом микст-финале. В 2018 году она ушла в декрет, родила дочь Лизу, а вернулась только за пять месяцев до Олимпиады. Веснина рассказывала о роли Шамиля Тарпищева. Это он уговаривал ее на продолжение занятий теннисом. Сама она только задумывалась об этом и не торопилась. Мотивацию подняла перенесенная Олимпиада.