Елена Веснина
Теннис
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#Елена Веснина #Теннис

В русском финале на Олимпиаде сыграет теннисистка после декрета. Она вернулась в спорт через специальный рейтинг

45 минут назад
Автор:
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

В теннисе на Олимпиаде-2020 у России точно будут медали. Карен Хачанов вышел в финал мужского одиночного турнира, где сыграет против Александра Зверева. Мы подробно рассказывали о его пути в отдельном материале. В микст-парах все даже веселее: там финал вообще будет полностью российским. Так получилось из-за провала Новака Джоковича.

Главный теннисист мира в один день претендовал на выход сразу в два финала. Но сначала проиграл Звереву одиночный полуфинал, хотя полтора сета доминировал и вел игру. Потом вышел на микст вместе с Ниной Стоянович, где проиграл Карацеву и Весниной. Ранее в финал вышли пара Рублев-Павлюченкова. Поэтому Россия гарантированно получит золото и серебро.

Елена Веснина – основной персонаж в этом микст-финале. В 2018 году она ушла в декрет, родила дочь Лизу, а вернулась только за пять месяцев до Олимпиады. Веснина рассказывала о роли Шамиля Тарпищева. Это он уговаривал ее на продолжение занятий теннисом. Сама она только задумывалась об этом и не торопилась. Мотивацию подняла перенесенная Олимпиада.

По правилам Веснина могла сыграть на Олимпиаде в Токио даже после такой продолжительной паузы. Потому что WTA всегда предлагает таким теннисисткам заморозить рейтинг. По замороженному рейтингу Веснина шла первая в мире в парах, поэтому согласилась. Сайт МОК разбирал эту систему с начислением очков и заморозкой в отдельном материале.

Правила по женщинам такие, что они могут использовать специальный защищенный рейтинг. Учитываются баллы на момент травмы или ухода в декрет – так сделано, чтобы не начинать путь с самых низов. Случай с Весниной касается декрета. Из-за него Веснина может заявляться в основную сетку на восемь турниров в год возвращения в спорт.

Показательный пример: она заявилась по замороженному рейтингу на «Уимблдон». Этот турнир проходил за два месяца до Олимпиады в Токио. Для обычных теннисистов теннисные рейтинги тоже замораживались в 2020 году. Тогда это происходило из-за пандемии коронавируса. Правило заморозки рейтинга помогало и Федереру: «Если бы не оно, я был бы 800-м».

XinHua/Global Look Press

Так это проясняла сама Веснина в интервью «РБ Спорт»: «У меня действует замороженный рейтинг: я первая в паре и в топ-40 одиночки. Попадаю на все крупные турниры, где будут хорошие гостиницы, отличные условия. Конечно, существуют огромные проблемы с перелетами из-за пандемии. Но у меня есть возможность играть только те турниры, какие хочу».

Возвращение получилось удачным. Веснина не только успешно выступила на Олимпиаде. До этого она доходила до финала «Ролан Гаррос» вместе с Карацевым, а в паре с Кудерметовой была в финале того самого «Уимблдона». Все это – за пять месяцев после возвращения на корт. В одиночном разряде таких успехов не было: там 34-летняя Веснина пока чаще проигрывает.

Проблемы с воспитанием ребенка Веснина решает просто: берет дочь на тренировки или созванивается с ней по видео. Токио это не касается, но на сборах дочь Лиза была вместе с ней. В инстаграме Веснина разъясняла: «Наличие ребенка в команде разгружает обстановку, помогает девочкам и даже тренерам отвлечься от тяжелой работы и просто улыбнуться».

Еще Веснина рассказывала, что дочь постоянно просит новые кубки. Смотрит за выступлениями по телевизору и просит, чтобы мама никуда не уезжала. «Когда я была в Лондоне, мы разговаривали с ней по связи, и она не плакала, не просила приехать. Она понимает, что мама на работе и ждет меня. Моя главная болельщица и самая главная награда в жизни», – говорила Веснина.

Веснина уже имеет золото Олимпиады. В 2016 году она выиграла парные соревнования, когда выступала вместе с Еленой Макаровой. В 2021-м в парном теннисе Веснина по-прежнему успешна. Силы придется распределять сразу на два матча: вместе с Вероникой Кудерметовой они еще и сыграют за бронзу Олимпиады-2020 с бразильской парой Пигосси-Стефани.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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