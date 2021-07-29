Второй теннисист мира Медведев вылетел с очень нервной Олимпиады. Утомляла жара, провоцировал журналист, а еще расстроил провал в паре
Многие известные теннисисты проигнорировали Олимпиаду-2020. Кто-то отказался, кто-то не смог из-за травмы. В Токио не приехали ни Федерер, ни Надаль, ни Тим, ни Вавринка, ни Берреттини, ни дель Потро.
Зато приехал Новак Джокович, а вторым претендентом на золотую медаль Олимпиады однозначно считался Даниил Медведев.
«Расстроен, что мне как игроку из России, который никак с этим не связан, придется выступать на Олимпиаде без флага. Для меня это немного странно», – размышлял Медведев в декабре 2019 года.
Перед турниром – немного тревожился:
«Обычно все прибавляют, когда играют за страну. Я всегда стараюсь показывать свой максимум, но, естественно, за страну хочется показать еще больше. Но я не могу выпрыгнуть за рамки своих возможностей – и есть ощущение, что другие могут».
На Олимпиаде Медведев прошел Бублика, Нагала и Фоньини, но выбыл в четвертьфинале от Карреньо-Буста. Парадоксально, что шанс на медаль еще есть, например, у Андрея Рублева, который сразу же выбыл и в одиночном турнире, и в паре, но выступает в миксте. Медведев же уезжает без наград. По рейтингу – он второй теннисист мира.
Олимпиада – сплошно расстройство для Медведева:
Очень расстроился из-за поражения в паре
Это произошло в первом же раунде. Медведев и Карацев проиграли словакам Кляйну и Полашеку. Медведев похвалил соперника и сказал, что не ожидал такой игры от них.
«Очень недоволен собой за последние два гейма, но это теннис, это бывает. Обидно, чувствую бóльшую вину перед партнером и страной, чем если бы проиграл в одиночке на каком-нибудь другом турнире».
Наши вообще быстро закончили соревнования в мужском парном теннисе – Хачанов и Рублев тоже вылетели сразу.
Жара достала сильно
Поначалу после победы в первом круге Медведев реагировал сдержанно: «Температура в Токио 31 градус – это не так страшно. В Австралии иногда играем и в 40 градусов. Нужно использовать минералы, мокрые полотенца и так далее».
Матчи в Токио начинались в 11 часов утра. Медведев считал, что лучше ставить их как в Мексике – на шесть часов вечера. «Мы приехали не для того, чтобы плакать из-за жары», – добавил он.
Но битва с Фоньини в третьем круге выжала все силы вместе с жарой – Медведеву потребовался врач. «Могу доиграть матч, но могу умереть. Если я умру, кто будет отвечать?» – нервно бросил он судье.
Сыграть третий сет, ставший победным, помог десятиминутный холодный душ.
Позже матчи были перенесены на четыре часа вперед.
Жутко возмутил вопрос журналиста
Выйдя в четвертьфинал, Медведев услышал от журналиста: «Российские спортсмены на этих Играх имеют клеймо мошенников? Как вы к этому относитесь?»
Медведев резко отреагировал: «Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Его нужно выгнать с Олимпиады, я больше не хочу его видеть».
«Я спросил, чувствуют ли Даниил и остальные российские олимпийцы в Токио себя жертвами нарушений предыдущих поколений нарушителей. То есть, считают ли они, что оказались в такой ситуации по вине других. Вот и все», – оправдывался потом журналист.
Больше Медведев на эту тему не говорил, только после четвертьфинала ответил: «Эта тема меня не выбила совершенно. Я видел, что были смешные комментарии по этому поводу». Высказывались другие российские спортсмены, а ОКР обратился в оргкомитет Олимпиады.
Еще был момент в игре с Фоньини, который бросил оскорбление, но уточнил, что так назвал не Медведева, а себя: «Жара ударила в голову! Я использовал очень глупое выражение в свой адрес».
Много нервов в четвертьфинале и вылет
Во время матча Медведев выглядел очень нервным, а матч не сложился вообще.
- 2:6 в первом сете.
- Второй сет начал в другой футболе и выглядел бодрее.
- Повел 3:1, но упустил рывок соперника – 4:4.
- На тай-брейке Медведев проиграл – в итоге 2:6 и 6:7 (5:7).
«Во втором вел с брейком, по-моему, не попал ни одной первой подачей. Конечно, ужасно обидно. Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну. Больше обидно, чем на любом другом турнире, стыдно. Но таков теннис, придется пережить это», – разочарован наш теннисист.
У России еще есть шансы получить медаль в теннисе:
- Карен Хачанов вышел в полуфинал, где сыграет против Каррено-Бусты.
- В парном турнире Вероника Кудерметова и Елена Веснина поборются за бронзу.
- В миксте Павлюченкова и Рублев сыграют в полуфинале против пары Барти/Пирс, Веснина и Карацев пока рубятся в 1/4.
Но для Медведева турнир уже завершен. И совсем не так, как всем нам хотелось, хоть эта Олимпиада и была для него дебютной.