Второй теннисист мира Медведев вылетел с очень нервной Олимпиады. Утомляла жара, провоцировал журналист, а еще расстроил провал в паре

Многие известные теннисисты проигнорировали Олимпиаду-2020. Кто-то отказался, кто-то не смог из-за травмы. В Токио не приехали ни Федерер, ни Надаль, ни Тим, ни Вавринка, ни Берреттини, ни дель Потро.

Зато приехал Новак Джокович, а вторым претендентом на золотую медаль Олимпиады однозначно считался Даниил Медведев.

«Расстроен, что мне как игроку из России, который никак с этим не связан, придется выступать на Олимпиаде без флага. Для меня это немного странно», – размышлял Медведев в декабре 2019 года.

Перед турниром – немного тревожился:

«Обычно все прибавляют, когда играют за страну. Я всегда стараюсь показывать свой максимум, но, естественно, за страну хочется показать еще больше. Но я не могу выпрыгнуть за рамки своих возможностей – и есть ощущение, что другие могут».