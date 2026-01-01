Елена Веснина

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Теннис
Веснина снялась с Кубка Кремля и досрочно завершила сезон. Она не играла в официальных турнирах после Олимпиады
#Елена Веснина
Теннис
Грабители вернули Весниной олимпийские медали – оставили записку с извинениями и коробку конфет
#Елена Веснина
Теннис
У теннисистки Весниной украли две олимпийские медали
#Елена Веснина
Теннис
Веснина пропустит US Open из-за травм. На Олимпиаде-2020 она выиграла серебро в миксте
#Елена Веснина
Олимпиада 2020
🥇🥈 🇷🇺 Россия выиграла золото и серебро по теннису в миксте
#Олимпиада-2020
Теннис
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
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Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна
#Олимпиада-2020
В русском финале на Олимпиаде сыграет теннисистка после декрета. Она вернулась в спорт через специальный рейтинг
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#Елена Веснина
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20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
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