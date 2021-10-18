Веснина снялась с Кубка Кремля и досрочно завершила сезон. Она не играла в официальных турнирах после Олимпиады

Елена Веснина досрочно завершила сезон из-за травмы. Она не сыграет на домашнем Кубке Кремля из-за травмы и простуды и готовится к возвращению уже в следующем сезоне.

Веснина не играла в официальных матчах с Олимпиады в Токио. На ней она взяла серебро в миксте в паре с Асланом Карацевым.

Во время турнира она получила травму ахилла и пропустила из-за нее заключительный турнир серии «Большого шлема» – US Open.

В сентябре она выступила на благотворительном турнире в Москве, но в официальных турнирах не участвовала с Олимпиады.