Елена Веснина

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Теннис
Веснина снялась с Кубка Кремля и досрочно завершила сезон. Она не играла в официальных турнирах после Олимпиады
#Елена Веснина
Теннис
Грабители вернули Весниной олимпийские медали – оставили записку с извинениями и коробку конфет
#Елена Веснина
Теннис
У теннисистки Весниной украли две олимпийские медали
#Елена Веснина
Теннис
Веснина пропустит US Open из-за травм. На Олимпиаде-2020 она выиграла серебро в миксте
#Елена Веснина
Олимпиада 2020
🥇🥈 🇷🇺 Россия выиграла золото и серебро по теннису в миксте
#Олимпиада-2020
Теннис
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Теннис
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Теннис
Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Кудерметова и Веснина проиграли матч за бронзу в парном разряде. Бразильянки отыграли четыре матчбола
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 На Олимпиаде в миксте будет российский финал. Веснина и Карацев сыграют против Павлюченковой и Рублева
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде. От России в нем сыграют две пары
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Веснина и Кудерметова не вышли в финал в парном разряде. Они сыграют в матче за третье место
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Веснина и Карацев на Олимпиаде-2020 прошли в 1/4 финала в смешанных парах
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал в парном разряде. В 1/4 они победили украинок
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Веснина и Кудерметова вышли в 1/4 финала в парном разряде на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Веснина и Александрова вылетели с одиночного турнира Олимпиады после второго круга
#Елена Веснина
Олимпиада 2020
🎾 Веснина на Олимпиаде-2020 прошла в 1/16 финала в женской одиночке, Кудерметова вылетела
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Кудерметова и Веснина вышли в 1/8 финала женского турнира в парном разряде на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Теннис
Веснина сыграет вместо Касаткиной в одиночном разряде на Олимпиаде. Кузнецова отказалась от участия из-за травм
#Олимпиада-2020
Теннис
Кудерметова и Веснина проиграли «Уимблдон» в парном разряде 🎾
#Уимблдон
Теннис
Веснина и Кудерметова вышли в финал «Уимблдона» в парном разряде
#Уимблдон