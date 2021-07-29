🎾 Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде. От России в нем сыграют две пары

Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли 🇵🇱 Игу Швентек и Лукаша Кубота в четвертьфинале: 6:4, 6:4.

Теперь в полуфинале сыграют две пары из России: Веснина/Карацев и Анастасия Павлюченкова/ Андрей Рублев.

Веснина и Карацев сыграют против 🇷🇸 Нины Стоянович и Новака Джоковича, Павлюченкова и Рублев – против 🇦🇺 Эшли Барти и Джона Пирса.

Такой расклад означает, что Россия гарантировала себе медали:

🥉 Если обе пары проиграют полуфиналы, то разыграют между собой бронзу.

🥈/🥇 Если одна из пар выйдет в финал, то выиграет серебро или золото.

🥈🥇Если обе выйдут в финал, то выиграют для России серебро и золото.

Россия в теннисе на Олимпиаде также продолжает выступления в мужской одиночке (Карен Хачанов вышел в 1/2 финала) и женском парном разряде (Веснина и Кудерметова сыграют матч за третье место).