Тайфун меняет Олимпиаду в Токио. Матчи тенниса прерывались из-за дождя, а серфингисты радовались волнам
Олимпиада-2020 выделяется не только спортивными событиями. Japan Times пишет, что число заражений коронавирусом перешло за отметку в три тысячи человек за сутки. Это рекордное значение с начала пандемии. Параллельно на Токио движется тайфун «Непартак». Из-за него уже возникли проблемы с проведением соревнований, хотя максимальные последствия впереди.
Изначально тайфун направлялся прямо на Токио. Позже поменял направление и приблизился к городу Теши. Еще не обрушился на берег, но первые последствия уже есть. В Токио ощущается сильный ветер и идут дожди. Пока они накрывают город временами, но первые проблемы возникли в женском триатлоне. Это там случилось первое золото Бермудских островов.
Женский триатлон начался с опозданием на 15 минут. И проходил в такой обстановке:
Основной удар тайфуна ожидается примерно через сутки. Шторм перемещается в северо-восточные регионы Японии. Когда он обрушится на берег, то вызовет высокие волны и сильные тропические дожди. Прогноз такой: возможно, это произойдет в среду около 03:00 по японскому времени (21:00 вторника по Москве). Все еще может поменяться.
Зато приближению тайфуна радуются серфингисты. Организаторы Олимпиады специально сдвинули их финал на сутки раньше, чтобы он прошел на хороших волнах. Спортсменка Стефани Гилмор говорила: «Шторм вызвал небольшую волну. С таким ветром мы можем разбивать волны. Это позволяет получать больше возможностей – так что все хорошо.
На деле все оказалось не так красиво, но волны во время финалов были:
В олимпийском расписании немного скорректирован график по стрельбе из лука, гребле и парусному спорту. Для пляжного волейбола проблем нет – в него можно играть и под проливным дождем. Так делали волейболисты на играх в Рио. Одна проблема: если будет молния, матчи перенесут и там. Стрелки тоже боятся молнии – и ощущают надвигающийся тайфун.
Об этом рассказал южнокорейский стрелок Ким Дже Док. Он стартовал на индивидуальных соревнованиях по стрельбе из лука: «Я определенно ощущаю приближение тайфуна. Ветер дует совсем не так. Приходится действовать агрессивнее. Мы стреляем всегда, но если нет молнии. Рядом много металлического оборудования – можно легко получить ее удар».
Хуже всего теннисистам – их матчи прерываются и сдвигаются. Так произошло 27 июля в первой сессии игр. Из-за дождя временно останавливались матчи с участием Аслана Карацева (вылетел) и Анастасии Павлюченковой (победила). Карацев даже назвал паузу одной из причин, которые помешали ему в матче. Наоми Осака проводила матч на крытом корте, но проиграла и там.
Звезда тенниса Осака вылетела с Олимпиады. Она зажигала огонь и готовилась к играм через психологические проблемы
Тайфун может принести пользу. Из-за него снизится температура воздуха. Это опять же влияет на теннисистов. Анастасия Павлюченкова перенесла тепловой удар еще во время первого матча на Олимпиаде. Новак Джокович рассказывал: «Здесь очень жарко и очень влажно, поэтому корты с твердым покрытием поглощают тепло. Оно остается там в ловушке».