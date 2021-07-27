Тайфун меняет Олимпиаду в Токио. Матчи тенниса прерывались из-за дождя, а серфингисты радовались волнам

Олимпиада-2020 выделяется не только спортивными событиями. Japan Times пишет, что число заражений коронавирусом перешло за отметку в три тысячи человек за сутки. Это рекордное значение с начала пандемии. Параллельно на Токио движется тайфун «Непартак». Из-за него уже возникли проблемы с проведением соревнований, хотя максимальные последствия впереди.

Изначально тайфун направлялся прямо на Токио. Позже поменял направление и приблизился к городу Теши. Еще не обрушился на берег, но первые последствия уже есть. В Токио ощущается сильный ветер и идут дожди. Пока они накрывают город временами, но первые проблемы возникли в женском триатлоне. Это там случилось первое золото Бермудских островов.

Женский триатлон начался с опозданием на 15 минут. И проходил в такой обстановке: