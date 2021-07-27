Евгений Рылов
Плавание
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#Евгений Рылов #Плавание

Золотой медалист Олимпиады Рылов хотел выйти на награждение в маске с котом. Организаторы запретили 🐈

час назад
Автор:
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

Евгений Рыловпобедитель Олимпиады-2020 в плавании на дистанции 100 метров на спине. В том же заплыве Климент Колесников занял второе место. Мы подробно рассказывали о достижении Рылова в отдельном материале. На Олимпиаде он запомнился маской с изображением кота. Ходил в ней постоянно еще до финального заплыва.

Эта маска появилась у Рылова от девушки. Еще до выигранного золота Рылов об этом рассказывал: «У нее даже спрашивали: «Ты сама попросила, чтобы он ее надевал на соревнования?» Но нет, я сам захотел, просто котиков очень люблю». Пояснил, что у него дома есть три кота. Их он периодически показывает в соцсетях.

Рылов думал, что спокойно выйдет за золотой медалью в такой маске. Но тут вмешались организаторы. Шутка от Рылова: «Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады». На чемпионате Европы в Будапеште он спокойно ходил с медалью в такой маске. Был в ней и на Кубке России:

В Токио – только так:

XinHua/Global Look Press

Американец Райан Мерфи (бронза) вышел в маске, которая отличается от обычной. Хотя и сохраняет белый цвет. Но ему организаторы это разрешили.

dpa/Global Look Press

Зато в инстаграме Рылов напоминает:

И получает такие комментарии:

инстаграм Евгения Рылова

Из других животных Рылов любит собак – с ними тоже фотографировался.

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Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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