Золотой медалист Олимпиады Рылов хотел выйти на награждение в маске с котом. Организаторы запретили 🐈
Евгений Рылов – победитель Олимпиады-2020 в плавании на дистанции 100 метров на спине. В том же заплыве Климент Колесников занял второе место. Мы подробно рассказывали о достижении Рылова в отдельном материале. На Олимпиаде он запомнился маской с изображением кота. Ходил в ней постоянно еще до финального заплыва.
Эта маска появилась у Рылова от девушки. Еще до выигранного золота Рылов об этом рассказывал: «У нее даже спрашивали: «Ты сама попросила, чтобы он ее надевал на соревнования?» Но нет, я сам захотел, просто котиков очень люблю». Пояснил, что у него дома есть три кота. Их он периодически показывает в соцсетях.
Рылов думал, что спокойно выйдет за золотой медалью в такой маске. Но тут вмешались организаторы. Шутка от Рылова: «Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады». На чемпионате Европы в Будапеште он спокойно ходил с медалью в такой маске. Был в ней и на Кубке России:
В Токио – только так:
Зато в инстаграме Рылов напоминает:
И получает такие комментарии:
Из других животных Рылов любит собак – с ними тоже фотографировался.