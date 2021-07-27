Золотой медалист Олимпиады Рылов хотел выйти на награждение в маске с котом. Организаторы запретили 🐈

Евгений Рылов – победитель Олимпиады-2020 в плавании на дистанции 100 метров на спине. В том же заплыве Климент Колесников занял второе место. Мы подробно рассказывали о достижении Рылова в отдельном материале. На Олимпиаде он запомнился маской с изображением кота. Ходил в ней постоянно еще до финального заплыва.

Эта маска появилась у Рылова от девушки. Еще до выигранного золота Рылов об этом рассказывал: «У нее даже спрашивали: «Ты сама попросила, чтобы он ее надевал на соревнования?» Но нет, я сам захотел, просто котиков очень люблю». Пояснил, что у него дома есть три кота. Их он периодически показывает в соцсетях.