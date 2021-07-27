Евгений Рылов
Плавание
Климент Колесников
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🇷🇺 🥇🥈Рылов – победитель Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине, Колесников – серебряный призер
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Результаты олимпийского заплыва на дистанции 100 метров на спине:
🥇🇷🇺 Евгений Рылов – 51,98.
🥈🇷🇺 Климент Колесников – 52,00.
🥉🇺🇸 Райан Мерфи – 52,19.
Рылов победил на Олимпиаде-2020 с европейским рекордом. Ему 24 года. В 2016 году становился бронзовым призером Олимпиады в Рио. Тогда это было на дистанции 200 метров на спине.
Климент Колесников – 21-летний спортсмен из Москвы. Это его первая медаль на Олимпиаде. Он остается рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине.
Другой заплыв дня – финал в категории 200 метров вольным стилем. Трехкратный чемпион Европы Мартин Малютин занял там пятое место.
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