🇷🇺 🥇🥈Рылов – победитель Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине, Колесников – серебряный призер

Результаты олимпийского заплыва на дистанции 100 метров на спине:

🥇🇷🇺 Евгений Рылов – 51,98.

🥈🇷🇺 Климент Колесников – 52,00.

🥉🇺🇸 Райан Мерфи – 52,19.

Рылов победил на Олимпиаде-2020 с европейским рекордом. Ему 24 года. В 2016 году становился бронзовым призером Олимпиады в Рио. Тогда это было на дистанции 200 метров на спине.

Климент Колесников – 21-летний спортсмен из Москвы. Это его первая медаль на Олимпиаде. Он остается рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине.

Другой заплыв дня – финал в категории 200 метров вольным стилем. Трехкратный чемпион Европы Мартин Малютин занял там пятое место.

Впервые за 25 лет Россия взяла золото Олимпиады в плавании