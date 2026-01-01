Климент Колесников

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Колесников выиграл бронзу в плавании, Чупкову не хватило 0,11 до медали
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Впервые за 25 лет Россия взяла золото Олимпиады в плавании. Его принес Рылов
#Евгений Рылов
Олимпиада 2020
🇷🇺 🥇🥈Рылов – победитель Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине, Колесников – серебряный призер
#Евгений Рылов
Водные виды
🥇 Колесников опять побил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине. Предыдущий он установил за день до этого
#Климент Колесников
Все новости
Материалы
Пловец Колесников выиграл бронзу на Олимпиаде. Розовая шапочка – традиция: так его бабушке проще болеть за него по телевизору
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Все материалы