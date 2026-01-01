Климент Колесников

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Пловец Колесников выиграл бронзу на Олимпиаде. Розовая шапочка – традиция: так его бабушке проще болеть за него по телевизору
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020