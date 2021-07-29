Пловец Колесников выиграл бронзу на Олимпиаде. Розовая шапочка – традиция: так его бабушке проще болеть за него по телевизору

Климент Колесников выиграл серебро на Олимпиаде-2020 на дистанции 100 м на спине, а затем и бронзу на 100 м вольным стилем. Выступает он в привычной за долгое время экипировке, главный атрибут которой – розовая шапочка.

Так было не всегда. Например, на ЧМ-2017 в Будапеште шапочка была черной. На различных соревнованиях за год до этого – тоже.