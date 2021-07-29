Олимпиада-2020
Плавание
Климент Колесников
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#Олимпиада-2020 #Плавание #Климент Колесников

Пловец Колесников выиграл бронзу на Олимпиаде. Розовая шапочка – традиция: так его бабушке проще болеть за него по телевизору

3 часа назад
Автор:
Михаил Морозов

Климент Колесников выиграл серебро на Олимпиаде-2020 на дистанции 100 м на спине, а затем и бронзу на 100 м вольным стилем. Выступает он в привычной за долгое время экипировке, главный атрибут которой – розовая шапочка.

Так было не всегда. Например, на ЧМ-2017 в Будапеште шапочка была черной. На различных соревнованиях за год до этого – тоже.

Но в том же 2017-м в Копенгагене уже можно было заметить розовый атрибут на фото:

Так и есть – через год на соревнованиях в Глазго, где Колесников брал золото на чемпионате Европы, уже была розовая именная шапочка.

Вот она – уже привычная:

Хотя ассоциации всегда были с Юлией Ефимовой.

Необычный выбор цвета – какая в этом причина?

Колесников объяснил так: «Бабушка любит смотреть все мои заплывы по телевизору. Лично она обычно не может приехать. И ей не видно, надо было что-то делать. Выход я придумал с розовой шапочкой».

Олимпиаду бабушка уж точно смотрит. И тут никак нельзя менять цвет.

Особенно если по итогам заплыва – серебро.

«Я думаю, 100% смотрела и переживала», – сказал он о бабушке после завоевания серебряной медали.

А затем добавил бронзу. Уже две олимпийские медали в 21 год.

Но интересно, неужели на этот раз она была красной?

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Возможно, так падает освещение. В заплыве она все равно видится розовой. Посмотрите:

Все фото: ZUMAPRESS.com / imago sportfotodienst / Keystone Press Agency / Soenar Chamid / dpa / XinHua / Global Look Press
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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