Пловец Колесников выиграл бронзу на Олимпиаде. Розовая шапочка – традиция: так его бабушке проще болеть за него по телевизору
Климент Колесников выиграл серебро на Олимпиаде-2020 на дистанции 100 м на спине, а затем и бронзу на 100 м вольным стилем. Выступает он в привычной за долгое время экипировке, главный атрибут которой – розовая шапочка.
Так было не всегда. Например, на ЧМ-2017 в Будапеште шапочка была черной. На различных соревнованиях за год до этого – тоже.
Но в том же 2017-м в Копенгагене уже можно было заметить розовый атрибут на фото:
Так и есть – через год на соревнованиях в Глазго, где Колесников брал золото на чемпионате Европы, уже была розовая именная шапочка.
Вот она – уже привычная:
Хотя ассоциации всегда были с Юлией Ефимовой.
Необычный выбор цвета – какая в этом причина?
Колесников объяснил так: «Бабушка любит смотреть все мои заплывы по телевизору. Лично она обычно не может приехать. И ей не видно, надо было что-то делать. Выход я придумал с розовой шапочкой».
Олимпиаду бабушка уж точно смотрит. И тут никак нельзя менять цвет.
Особенно если по итогам заплыва – серебро.
«Я думаю, 100% смотрела и переживала», – сказал он о бабушке после завоевания серебряной медали.
А затем добавил бронзу. Уже две олимпийские медали в 21 год.
Но интересно, неужели на этот раз она была красной?
Возможно, так падает освещение. В заплыве она все равно видится розовой. Посмотрите: