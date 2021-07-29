Русский пловец Чупков без ума от своего тренера: тот называет его малышом и сравнивает тактику с футболом. До медали им не хватило всего 0,11 секунды
Антон Чупков попал в финал Олимпиады-2020 в плавании на дистанции 200 м брассом. На ней он ставил мировой рекорд – 2 минуты 6,12 секунды. На Олимпиаде – был одной из главных надежд России в этом виде спорта. Очень обидно, что до медали Чупков не добрался, проиграв всего лишь 0,11. С олимпийским рекордом выиграл австралиец Стаблети-Кук. После заплыва Чупков предположил, что это его последние соревнования в карьере.
Чупков известен тем, что страстно болеет за ЦСКА в футбола, а в НХЛ поддерживает «Питтсбург» и восхищается Малкиным и Кросби. Но еще более интересно, насколько у него удивительные отношения с тренером. Очень близкие и добрые. Тем более что рос без отца. Отец Чупкова умер, когда сыну было шесть лет.
Чупков с ним с детства и до сих пор
Чупков начинал у тренера Натальи Быковой, а затем попал в группу Александра Немтырева. Это произошло в 11 лет. Сейчас Чупкову – 24, больше чем полжизни он тренируется у Немтырева.
«В человеческом плане я многое у него взял, потому что я с ним рос рядом. Мы всегда вместе. Я знаю, что многое могу доверить тренеру, даже проблемы, не связанные со спортом. Я всегда знаю, что он мне даст хороший совет».
Была одна история, когда Чупков отпросился поиграть в футбол, а потом пришел с поврежденной ногой, но Немтырев отправил его на тренировку: «Восстановился – и что вы думаете? Опять пошел играть в футбол. Когда я это увидел, чуть ли не пинками оттуда гнал. Я просто говорю: «Антоша, милый, мы – профессионалы».
Давно отрабатывают тактику, в ней даже есть сравнение с футболом
Чупков выигрывал бронзу на Олимпиаде-2016. Еще тогда отмечалось, насколько тактически верно спортсмен распределил силы.
«Это мой тренер такую тактику придумал. После Рио про 200 м я принципиально ничего нового об этой дистанции не узнал. Просто стал на год старше, опытнее. Перед финалом мы точно так же с тренером обсудили тактику, как и всегда, я старался ее придерживаться. В плане тренировок, стартов я вообще слушаю только его».
Немтырев наверняка знал, что Чупкову близко сравнение с футболом:
«Тренеру всегда нравилось, когда я добавлял на финише. Он приводит пример: представляешь, когда идет футбольный матч, одна команда летит 0:3 после первого тайма, выходит и выигрывает 4:3 во втором тайме. Мы потихоньку нарабатывали это, как-то сложилось, что теперь я только так и плаваю на стартах».
Тренер и не скрывает главное умение Чупкова: «Свою тактику на 200 м мы не меняем, только оттачиваем – отсидеться за спиной и выстрелить, это основная задумка».
За это Чупков даже получил прозвище «профессор». Объяснил: «Возможно, это связано с моим математическим подходом к дистанции и тем, как я ее раскладываю». Это из-за тактики. Мы с тренером перед заплывом обговариваем, как нужно разложить четыре «полтинника» на этот раз – по ощущениям и по самочувствию, как двигаться и чувствовать в голове время. Ты должен знать, представлять, за сколько ты плывешь».
Тренер называет его малышом, Чупкову нравится
Так уже давно: «Мы же с самого детства вместе работаем. Пришел к нему малышом. Наверное, на большинстве стартов он меня так называл – привык. Даже сейчас перед стартом говорит: «Удачи, парень» или «Удачи, малыш». Я очень позитивно отношусь к этой маленькой традиции: Александр Сергеевич говорит, я улыбаюсь – и дальше иду делать свое дело с улыбкой на лице».
В середине 2020-го пришлось тренироваться самому
Это произошло в мае – Немтырева убрали со сборов из-за нарушения санитарных норм. Ему 70 лет (на тот момент было 68), и он по неосторожности прошел на запрещенную территорию базы. «Сам виноват, старый уже», – признал Немтырев, но не согласился с отстранением.
Чупков тоже возмутился: «Этим вопросом в федерации, как мне кажется, никто и не занимался. На защиту его никто не встал, может, потому, что никому об этом не доложили. Тренера просто попросили покинуть базу».
У них безупречные отношения
Просто две цитаты.
Спортсмен: «Наши взаимоотношения идеальные, оба хорошо друг друга чувствуем, мой результат – это все благодаря ему, без него бы ничего не смог сделать».
Тренер: «Никаких проблем с ним никогда не было, я даже ни разу на него за все время голоса не повысил. С ним достаточно просто спокойно посмотреть в глаза, объяснить – и все нормально. У нас с ним полный контакт».
И главная – от Чупкова:
«И вообще, мой тренер – самый лучший в мире, самый умный. Самый-самый».