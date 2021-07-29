Русский пловец Чупков без ума от своего тренера: тот называет его малышом и сравнивает тактику с футболом. До медали им не хватило всего 0,11 секунды

Антон Чупков попал в финал Олимпиады-2020 в плавании на дистанции 200 м брассом. На ней он ставил мировой рекорд – 2 минуты 6,12 секунды. На Олимпиаде – был одной из главных надежд России в этом виде спорта. Очень обидно, что до медали Чупков не добрался, проиграв всего лишь 0,11. С олимпийским рекордом выиграл австралиец Стаблети-Кук. После заплыва Чупков предположил, что это его последние соревнования в карьере.

Чупков известен тем, что страстно болеет за ЦСКА в футбола, а в НХЛ поддерживает «Питтсбург» и восхищается Малкиным и Кросби. Но еще более интересно, насколько у него удивительные отношения с тренером. Очень близкие и добрые. Тем более что рос без отца. Отец Чупкова умер, когда сыну было шесть лет.

Чупков с ним с детства и до сих пор

Чупков начинал у тренера Натальи Быковой, а затем попал в группу Александра Немтырева. Это произошло в 11 лет. Сейчас Чупкову – 24, больше чем полжизни он тренируется у Немтырева.

«В человеческом плане я многое у него взял, потому что я с ним рос рядом. Мы всегда вместе. Я знаю, что многое могу доверить тренеру, даже проблемы, не связанные со спортом. Я всегда знаю, что он мне даст хороший совет».

Была одна история, когда Чупков отпросился поиграть в футбол, а потом пришел с поврежденной ногой, но Немтырев отправил его на тренировку: «Восстановился – и что вы думаете? Опять пошел играть в футбол. Когда я это увидел, чуть ли не пинками оттуда гнал. Я просто говорю: «Антоша, милый, мы – профессионалы».