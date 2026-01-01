Антон Чупков

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Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Колесников выиграл бронзу в плавании, Чупкову не хватило 0,11 до медали
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Русский пловец Чупков без ума от своего тренера: тот называет его малышом и сравнивает тактику с футболом. До медали им не хватило всего 0,11 секунды
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